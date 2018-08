Heine sauer: "Null Format für diese Liga!"

Uelzen/Emmendorf/Winsen - von Bernd Klingebiel. Ernüchterung im Sportpark. Eine Woche nach dem 1:0-Pokalspielsieg gegen den SV Emmendorf hat Teutonia Uelzen am Sonntag eine 0:2-Heimniederlage gegen Eintracht Lüneburg bezogen. Emmendorf kehrte mit 1:1-Unentschieden vom Aufsteiger TSV Winsen/Luhe zurück.

Teutonia Uelzen -

Eintracht Lüneburg 0:2 (0:1)

Teutonias Trainer Frank Heine ließ kaum ein gutes Haar am Auftritt seiner Mannschaft: "Die Leistung spiegelt nicht das wider, was wir sechs Wochen lang in der Vorbereitung gemacht und was wir gegen Emmendorf gesehen haben. Das war eine ganz, ganz schwache Leistung und hatte null Format für diese Liga!" Einzig Torwart Ken Venancio, der eine höhere Niederlage verhinderte, und Kapitän Eugen Krasnikov riefen ihr Potenzial ab, erklärte Heine.

• Tore: 0:1 Mehl (37.), 0:2 Zemke (48.).

TSV Winsen/Luhe -

SV Emmendorf 1:1 (1:0)

Vor dem Spiel hatte Emmendorfs Trainer Danny Torben Kühn einen Sieg gefordert, nach den 90 Minuten beim Aufsteiger "können wir mit dem Punkt zufrieden sein", erklärte er. Nach einer insgesamt schwachen ersten Halbzeit seiner Elf wurde Kühn in der Pausenkabine laut. Die Einwechslung des zunächst geschonten Jeremy Fritz machte dann den Unterschied. Kühn: "Er brachte das ins Spiel, was ich in der ersten Halbzeit vermisst habe." Nach dem Ausgleich durch Fritz entwickelte sich ein offener Schlagtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Kühn: "Die qualitativ besseren hatte aber Winsen."

• Tore: 1:0 Hamade (20.), 1:1 Fritz (52.).