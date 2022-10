Teutonia Uelzen II und Union Bevensen setzen Zeichen im Abstiegskampf

Heide-Wendland-Liga:

+ © Michael Klingebiel Große Freude bei Teutonias Nico Tiegs (links) nach seinem Treffer zum entscheidenden 1:0 im Stadtderby gegen den SV Molzen. Christian Latovlovici eilt zum Gratulieren herbei, die Gästespieler gucken allesamt sparsam. © Michael Klingebiel

Ein Lebenszeichen der Uelzener Teutonen-Reserve am 13. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland. Der nach wie vor stark abstiegsbedrohte Aufsteiger besiegte am Sonnabend (29. Oktober) im Stadtduell den favorisierten SV Molzen mit 1:0 und tankte neue Hoffnung für die kommenden Wochen.

VON MICHAEL KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis - Und auch die Union Bevensen sammelte wichtige Zähler im Abstiegsrennen. Gegen den FC Samtgemeinde Gartow feierten die Kurstädter beim 4:0 ihren ersten Saisonheimsieg.

Bereits am Freitagabend trennte sich der TSV Bienenbüttel mit einem 1:1-Unentschieden vom TuS Wustrow. Die Partie des TuS Ebstorf gegen den FC Heidetal wurde auf den 24. November verlegt.



TSV Bienenbüttel – TuS Wustrow 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Cassier (36./Eigentor), 1:1 Mattern (49.).



Teutonia Uelzen II – SV Molzen 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Tiegs (4.).



TSV Adendorf – TSV Gellersen II 5:1 (3:1)

Tore: 1:0 N. Breese (1.), 2:0 Warncke (8.), 2:1 Notzke (11.), 3:1 Martin (14.), 4:1 Martin (54.), 5:1 N. Breese (64./Elfmeter).



Ochtmisser SV – Lüneburger SV 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Alkhalil (70.); Gelb-Rot: Witthöft (57./LSV).



SC Lüchow – SV Lemgow/D. 2:3 (1:0)

Tore: 1:0 Redwanz (13./Elfmeter), 1:1 Steegmann (51.), 1:2 Fröhlich (74.), 1:3 Thunecke (85.), 2:3 Redwanz (90.+2/Elfmeter).



Union Bevensen – FC SG Gartow 4:0 (3:0)

Tore: 1:0 Burghardt (13.), 2:0 Burghardt (25./Foulelfmeter), 3:0 Gerstenkorn (38.), 4:0 Burghardt (75.).



FSG Südkreis – Eintr. Lüneburg 2:2 (1:2)

Tore: 1:0 Müller (15.), 1:1 Okorn (17.), 1:2 Pritschau (24.), 2:2 Müller (90.+4); Gelb-Rot: (90.+4/Lüneburg).



TuS Ebstorf – FC Heidetal verlegt

Info: Das Spiel wurde im Vorfeld verlegt auf Donnerstag, 24.11.22 (Anpfiff 19.45 Uhr).