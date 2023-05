TSV Bienenbüttel nach 2:2 in Wustrow weiter in der Warteschleife

Fußball-Kreisliga-Heide-Wendland:

+ © Michael Klingebiel Molzens Joél Schaate (rechts) gewann nicht nur dieses Laufduell mit Teutonias Mirco Tippe, sondern auch das umkämpfte Stadtderby - 2-0 hieß es am Ende für die Kleeblätter. © Michael Klingebiel

In der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland lieferten sich die Uelzener Teams am 28. und damit drittletzten Spieltag teilweise turbulente Duelle. Der TSV Bienenbüttel verpasste dabei nach dem 2:2 beim direkten Konkurrenten in Wustrow den vorzeitigen Klassenerhalt, hielt aber zumindest seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone und hält nach wie vor alle Trümpfe in der eigenen Hand.

VON MICHAEL KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis – Gleich zehn Treffer fielen in der Partie des TuS Ebstorf beim nun auch rechnerisch feststehenden Meister FC Heidetal, 4:6 hieß es beim Abpfiff aus Sicht des Kreisvertreters. Der SV Molzen entschied zudem das Uelzener Stadtderby mit 2:0 Toren gegen Absteiger Teutonia II für sich, und auch die Union Bevensen sackte nach einem 3:2 beim FC SG Gartow drei Punkte ein.

FC SG Gartow – Union Bevensen 2:3 (2:2)

Tore: 0:1 Burghardt (8.), 1:1 Bröcker (25.), 2:1 Bröcker (40.), 2:2 Burghardt (45.), 2:3 Burghardt (84.).

FC Heidetal – TuS Ebstorf 6:4 (1:2)

Tore: 1:0 J. Horn (19.), 1:1 Penkert (31.), 1:2 K. Böttcher (43.), 2:2 K. Böttcher (65./Eigentor), 3:2 D. Horn (67.), 4:2 Konik (77.), 4:3 K. Böttcher (79.), 4:4 M. Böttcher (84.), 5:4 J. Horn (88.), 6:4 J. Horn (90.+1).

SV Lemgow/D. – SC Lüchow 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Reisener (39.), 2:0 D. Schulz (50.), 3:0 Fröhlich (60.), 3:1 Roehl (70./Elfmeter); Rot: (85./SCL).

SV Molzen – Teutonia Uelzen II 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Giere (67.), 2:0 Lohrber (68.).

TSV Gellersen II – TSV Adendorf 0:7 (0:2)

Tore: 0:1 Warncke (6.), 0:2 Martin (15.), 0:3 Martin (59./Handelfmeter), 0:4 Franke (62.), 0:5 Martin (68.), 0:6 Iwan (80.), 0:7 Iwan (82.); besonderes Vorkommnis: Adendorf-Keeper Schütte pariert Foulelfmeter (43.).

TuS Wustrow – TSV Bienenbüttel 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 S. Trittel (33.), 2:0 Strauch (53.), 2:1 Obstmayer (75.), 2:2 Mattern (79.).

Eintracht Lüneburg – FSG Südkreis 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Harlfinger (19.), 0:2 Müller (83.).

Ochtmisser SV – Lüneburger SV 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Celik (52./Foulelfmeter), 0:2 Celik (63.), 1:2 (90.+8/Foulelfmeter).