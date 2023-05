Bienenbütteler Big Points im Abstiegskampf

Kapitän Alexander Mattern und seine Bienenbütteler rangen den TSV Gellersen II (rechts mit Mats Wendland) nieder und sackten ganz wichtige Big Points im Abstiegsrennen ein. © Michael Klingebiel

In der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland sind am 27. Spieltag die ersten Entscheidungen gefallen. An der Tabellenspitze setzte sich der FC Heidetal bereits am Sonnabend (6. Mai) durch ein Last-Minute-Tor mit 1:0 in Lüchow durch, steht somit als erster Bezirksligaaufsteiger fest.

VON MICHAEL KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis - Im Ligakeller sind Teutonia Uelzen II (trotz eines respektablen 1:1 bei der SV Lemgow/Dangenstorf) sowie der FC SG Gartow nicht mehr zu retten und müssen nach jeweils einem einjährigen Gastspiel in dieser Liga den bitteren Gang zurück in die 1. Kreisklasse antreten.

Gewinner dieses Spieltages im Abstiegsrennen ist der TSV Bienenbüttel. Nach einem torreichen 4:3 über den TSV Gellersen II bauten die Ilmenaukicker ihren Vorsprung auf nunmehr vier Punkte aus, profitierten dabei von Niederlagen der gesamten Abstiegskonkurrenz. Zudem kassierte die Union Bevensen eine bittere 0:4-Derbypleite gegen den TuS Ebstorf, und der SV Molzen büßte nach einem glatten 0:3 in Adendorf seine wohl letzten Aufstiegshoffnungen ein.

FSG Südkreis – TuS Wustrow 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Stegemann (42.), 2:0 Krabiell (79.), 3:0 Müller (81.), 4:0 Riek (89.).

SC Lüchow – FC Heidetal 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Jahnke (90.); Rot: Torhüter Wulf (85./Heidetal).

Union Bevensen –TuS Ebstorf 0:4 (0:0)

Tore: 0:1 Rudyj (50.), 0:2 Tippe (63./Eigentor), 0:3 Basiel (66.), 0:4 Rudyj (78.).

FC SG Gartow – Ochtmisser SV 1:5 (1:3)

Tore: 1:0 A. Pewsdorf (7.), 1:1 J. Sciume (9.), 1:2 Saucke (16.), 1:3 J. Sciume (42.), 1:4 Lichtenberger (67.), 1:5 Haidar (71.).

TSV Bienenbüttel – TSV Gellersen II 4:3 (1:0)

Tore: 1:0 Franz (45.), 2:0 May (53.), 2:1 Klepatz (56.), 3:1 Mattern (60.), 4:1 Jakubowski (63./Foulelfmeter), 4:2 Tietz (78./Foulelfmeter), 4:3 Klepatz (88.).

TSV Adendorf – SV Molzen 3:0 (3:0)

Tore: 1:0 Warncke (1.), 2:0 Franke (6.), 3:0 N. Breese (39.); Rot: Zkaki Chriki (79./Molzen).

SV Lemgow/D. – Teutonia Uelzen II 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Schulz (58.), 1:1 Reisener (83.).