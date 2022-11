Starke erste Halbzeit reicht – Molzener 5:2 im Verfolgerduell

Von: Bernd Klingebiel

Molzens Torjäger Joél Schaate (Nr. 15) traf doppelt beim 5:2-Sieg über Lemgow/Dangenstorf. Hier beglückwünschen ihn Finn Bödecker, Maximilian Giere und Tim Feige (von links) nach seinem ersten Streich. © Michael Klingebiel

Nach einer 45-minütigen Galavorstellung entschied der SV Molzen das Verfolgerduell mit der SV Lemgow/Dangenstorf am 17. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland mit 5:2 Toren für sich und schnuppert weiterhin als jetziger Tabellensechster an den Aufstiegsplätzen.

VON MICHAEL KLINGEBIEL

Uelzen/Landkreis - Dagegen gingen die drei abstiegsbedrohten Uelzener Teams allesamt leer aus und konnten keinen Boden gutmachen. Union Bevensen verlor sang- und klanglos daheim gegen die FSG Südkreis (0:5), der TSV Bienenbüttel zog als Gast der Lüneburger SV den Kürzeren (1:2), und Teutonia Uelzen II unterlag in Ochtmissen mit 1:4 Toren.



Kurzfristig abgesagt wurde die Partie des TuS Ebstorf in Wustrow, findet nun am 11. Dezember statt.



TSV Gellersen II – FC Heidetal 0:5 (0:2)

Tore: 0:1 Held (11.), 0:2 Hass (45.), 0:3 D. Horn (68.), 0:4 D. Horn (72.), 0:5 D. Horn (90.).



TuS Wustrow – TuS Ebstorf verlegt

Info: Die Partie wurde am Sonnabend wegen großer Wustrower Personalsorgen abgesagt. Beide Vereine einigten auf einen neuen Termin am 11. Dezember (14 Uhr).



Ochtmisser SV – Teutonia Uelzen II 4:1 (1:1)

Tore: 0:1 Macho (32.), 1:1 J. Sciume (45.+1), 2:1 Saucke (83.), 3:1 Alkhalil (85.), 4:1 Haidar (88.); Gelb-Rot: Latovlovici (40./SVT).



FC SG Gartow – TSV Adendorf 3:3 (2:2)

Tore: 0:1 Martin (13.), 1:1 Knist (31.), 1:2 Giesler (32.), 2:2 A. Pewsdorf (45.), 2:3 Burmann (81.), 3:3 Urbansky (90.+2); Gelb-Rot: (90.+5/Gartow).



Lüneburger SV – TSV Bienenbüttel 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Admin Pepic (5./Handelfmeter), 2:0 Adel Pepic (57.), 2:1 Obstmayer (65.).



Union Bevensen – FSG Südkreis 0:5 (0:2)

Tore: 0:1 N. Ahrens (3.), 0:2 Fabel (26.), 0:3 Krabiell (78.), 0:4 Müller (82.), 0:5 N. Ahrens (88.).



SV Molzen – SV Lemgow/D. 5:2 (4:0)

Tore: 1:0 Giere (11.), 2:0 Schaate (13.), 3:0 J. Wendig (28.), 4:0 Schaate (44.), 4:1 Thunecke (68.), 4:2 Steegmann (76.), 5:2 Kuhlmann (86.); Rot: Harms (55./SVL); Gelb-Rot: Steegmann (81./SVL).



Eintracht Lüneburg – SC Lüchow 5:1 (3:0)

Tore: 1:0 Wirtz (20.), 2:0 Wirtz (26.), 3:0 Okorn (27.), 4:0 Okorn (58.), 4:1 Beyer (83.), 5:1 Maatouk (90.+2).