18 Punkte und 18:0 Sätze - Heide Volleys beherrschen die Liga

Kein Platz für einen Satzverlust: Fine Seidel (links) und Alina Kahlert (rechts) haben mit der SG Heide Volleys zur Halbzeit der Landesligasaison die maximale Ausbeute erreicht. © Marud, Arek

Mit zwei 3:0-Siegen haben die Frauen der Heide Volleys ihre weiße Weste in der Volleyball-Landesliga gewahrt – tadellose 18:0 Sätze und 18 Punkte stehen für den Spitzenreiter zu Buche.

Uelzen - Auch in der Bezirksliga kommt der Spitzenreiter aus Uelzen: Die Reserve der SG Heide Volleys feierte zwei 3:1-Heimsiege und thront auf Rang eins.

Die Drittvertretung der SG nahm nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt mit bei der SVG Lüneburg VI.



Landesliga Frauen

SG Heide Volleys - TV Jahn Walsrode 3:0

(25:23, 25:11, 25:20)

Das Spiel war wie erwartet stark umkämpft und geprägt von sehr langen Ballwechseln. SVG-Trainer Michael Oelsner hatte sich für das 1:5- Zuspielersystem entschieden, die Mannschaft benötigte im ersten Satz eine Weile, um nach der langen Pause Fuß zu fassen.



Nachdem der erste Durchgang knapp zugunsten der SG entschieden war, wurden die Abläufe bei den Uelzenerinnen wieder gewohnt sicherer und damit das gesamte Spiel souveräner.



SG Heide Volleys - SVG Lüneburg III 3:0

(25:18, 25:15, 25:16)

Das Rückspiel gegen die SVG war dem Duell aus der Hinrunde relativ ähnlich. Coach Oelsner stellte taktisch um auf ein 2:4-Zuspielersystem. „Das Team hat zu jeder Zeit den Gegner und das Spiel dominiert, der souveräne Sieg war zu keiner Zeit gefährdet. Insgesamt ist festzuhalten, dass wir in dieser Saison weiterhin keinen einzigen Satz abgegeben haben“, erklärte Oelsner zufrieden.



SG Heide Volleys: F. Schmidt, Wienkämper, Kanthak, Weissert, Strauß, Pascher, Marks, Kraft, Kahlert, Meyer, Seidel.

Bezirksliga Frauen

SG Heide Volleys II - TuS Harsefeld 3:1

(17:25, 25:22, 25:17, 25:17)

Das Uelzener Team startete nervös nach langer Spielpause und brauchte, um seinen Rhythmus zu finden. So ging der erste Satz aufgrund vieler Eigenfehler insbesondere im Aufschlag an den Gegner. Der zweite Durchgang verlief bis zum 22:22 ausgeglichen, die SG entschied ihn schließlich für sich. Nach einem 15:15-Zwischenstand im dritten Satz setzten sich die Uelzenerinnen, auch dank einer Aufschlagserie von Janika Benecke, ab und knüpften im vierten Durchgang an diese Leistung an.



SG Heide Volleys II - Altes Land II 3:1

(25:23, 9:25, 25:14, 25:17)

Die SG beschwor abermals ihren Kampfgeist und drehte im ersten Satz einen 19:23-Rückstand. Maßgeblich daran beteiligt waren platzierte Aufschläge von Jana Sieg sowie harte Angriffe über Außen von Anastasija Gajbach.



Im zweiten Satz waren die Heide Volleys völlig von der Rolle – ein kompletter Leistungseinbruch! Trainerin Britta Hähl wählte eine motivierende Ansprache, um das Tief zu überwinden. Mit Erfolg – 25:14! Der vierte Satz verlief bis zum 15:15 ausgeglichen mit vielen Aufschlagfehlern auf beiden Seiten. Die SG mobilisierte ihre letzten Kräfte.



Hähl: „In beiden Spielen ist die konstante Blockarbeit der beiden Mittelangreiferinnen Melina Zell und Annika Lucke hervorzuheben, die es dem Gegner oft schwer machte, den Ball im Feld der SG zu versenken.



Hähl, die nach diesem Spiel aus privaten Gründen eine Pause einlegt, lobte die Einstellung und den Kampfgeist ihrer Mannschaft: „Sie hat sich immer wieder aus Rückständen zurückgekämpft und verdient sechs Punkte geholt.“



SG Heide Volleys: Alpers, Deubert, Zell, Lucke, Gajbach, Reeger, Schaffers, Kötke, Sieg, Lemm und Benecke.

Bezirksklasse Frauen

SVG Lüneburg VI - SG Heide Volleys III 3:2

(25:19, 25:11, 13:25, 21:25, 15:8)

Nach spannenden fünf Sätzen gegen die SVG Lüneburg VI strich die SG Heide Volleys III einen hart erkämpften und wohl verdienten Punkt ein. Mit starken Angaben und hohem Einsatz forderten die Uelzenerinnen Lüneburg besonders im dritten und vierten Satz alles ab. Trainer Stephan Böning lobte denn auch die Moral seiner Mannschaft.



SG Heide Volleys: K. Koch, Gödecke, Baum, Sieg, Meißner, Jacobi, China, E. Koch, Cvetkovic und Krüger. jb