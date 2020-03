Pechvogel Ekrem Karamac: Bodenteichs Neuzugang (hier noch im Trikot des TSV Lüder) wollte nach seiner Rückkehr noch einmal in der 1. Herren angreifen, muss aber sein Comeback nach der schweren Knieverletzung wieder abblasen. Foto: de la porte

Kreuzbandriss nach Treppenunfall. Der Bad Bodenteicher Neuzugang Ekrem Karamac hat sich auf skurrile Art schwer verletzt!.

Bad Bodenteich – Er wollte beim TuS Bodenteich noch einmal angreifen und höherklassig spielen. Doch daraus wird nichts. Neuzugang und Rückkehrer Ekrem Karamac hat sich auf kuriose Weise schwer verletzt und sich bei einem Treppensturz einen Kreuzbandriss zugezogen.

Karamac kam am vergangenen Montag unglücklich auf der vorletzten Stufe der Treppe auf. Die MRT-Untersuchung am Tag danach hätte nicht schlimmer ausfallen können. Kreuzbandriss! Und das Ende aller Träume, mit 32 Jahren noch einmal in der Bezirksliga anzugreifen.

„Das ist schon schockierend. Es tut mir für den Jungen unendlich leid“, zeigt sich Bodenteichs Trainer Volker Dollase tief betroffen.

Mit skurrilen Verletzungen kennt sich der Pechvogel aus. Erst vor wenigen Wochen zog sich Karamac eine Kapseldehnung in der Schulter im Testspiel gegen Landesligist VSV Hedendorf/Neukloster zu. Beim Einwurf! Er kämpfte sich in der Vorbereitung wieder ran und lief am vergangenen Sonntag für die TuS-Reserve beim 2:0-Rückrundenauftakt gegen Germania Ripdorf auf.

Sein Ziel aber war die 1. Herren. „Er hatte dafür vieles untergeordnet, wollte die konditionelle Lücke schließen. Sehr frustrierend“, sagt Coach Dollase, der von dieser Hiobsbotschaft völlig überrascht wurde.

Ekrem Karamac ist ein Bodenteicher Junge, der vor fünf Jahren zum TSV Lüder wechselte und zuletzt in der 3. Kreisklasse spielte. Dort war er bis vor Kurzem auch noch 2. Vorsitzender und sollte nun der jungen Bad Bodenteicher Mannschaft mit seinen 32 Jahren und der Routine ein bisschen Stabilität verleihen und auf den Außenbahnen wirbeln. „Ich hatte noch nie so viel Pech“, schrieb Karamac in einer ersten Reaktion seinem Coach Dollase.

VON AREK MARUD