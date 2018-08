1:0 - Hatt stürzt Teutonia in ein Jubelmeer

Torschütze Philipp Hatt ist nach seinem Treffer zum 1:0 in der Uelzener Jubeltraube verschwunden.

Uelzen - von Bernd Klingebiel. Teutonia Uelzen hat das mit Spannung erwartete Kreisderby gegen den SV Emmendorf im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals gewonnen. Die Blau-Gelben besiegten ihren Landesligarivalen am Sonntag vor 650 Zuschauern im heimischen Sportpark mit 1:0 (0:0) Toren und revanchierten sich für die beiden in der Vorsaison erlittenen Punktspielpleiten gegen den neuen Uelzener Primus. Den Treffer des Tages erzielte Mittelstürmer Philipp Hatt (54.)

Im ersten Durchgang dominierten die Gäste klar, sie versäumten es allerdings, ihre teils hochkarätigen Chancen in Zählbares umzumünzen. Nach dem Tor zur Uelzener Führung nach prima Vorarbeit von Andris Kuvsinovs und Nils Brüggemann kippte die Partie im zweiten Durchgang. Teutonia wurde besser, hatte viele Tormöglichkeiten, während die Emmendorfer nicht mehr in ihr Pressing und in die Zweikämpfe fanden.

Uelzens Trainer Frank Heine: "Das war aufgrund der zweiten Hälfte ein hochverdienter Sieg." Sein Gegenüber Danny Torben Kühn: "Nach dem 0:1 verlief es klassisch gegen uns. Wir haben völlig den Faden verloren."

