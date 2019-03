Harmloser Angriff: Nächste TVU-Schlappe

Landesliga: Uelzen unterliegt Bergen 21:27

+ Viel zu selten setzte sich der TVU (Tino Kaerstens) gegen Bergen durch (rechts der neunfache Torschütze Wilken Rodehorst mit Max Böhling und Andreas Bothe). Foto: zapieranski

Uelzen – Die Talfahrt droht sich zur Krise auszuwachsen: Handball-Landesligist TV Uelzen hat am Samstagabend die dritte deutliche Niederlage in Folge bezogen. Die „Black Owls“ kassierten in der heimischen HEG-Halle eine 21:28-Pleite gegen den TuS Bergen.