Hannover 96 hat Mühe in Uelzen - 3:2 gegen den LSK

1087 zahlende Zuschauer sehen Testspiel am Fischerhof:

+ © Rouven Peter Die Fußballfans rannten nach Abpfiff direkt zu vielen Idolen und ließen sich Autogramme geben oder schossen ein paar Selfies. © Rouven Peter

Uelzen – Der Sportclub Uelzen erwies sich als perfekter Gastgeber und Ausrichter: Vor 1087 zahlenden Zuschauern am Sonnabendnachmittag auf der Vereinsanlage am Fischerhof besiegte Fußball-Zweitligist Hannover 96 in einem Testspiel den Lüneburger SK Hansa mit 3.2 (1:1) Toren.