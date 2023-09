Siegtor in letzter Sekunde: Aufsteiger TV Uelzen bezwingt MTV Braunschweig II mit 26:25

Von: Bernd Klingebiel

Im Freudentaumel. Die Black Owls tanzen auf dem Parkett, die Fans auf den Rängen jubeln. © Klingebiel, Bernd

In einem sensationellen Finish hat der TV Uelzen in seinem ersten Spiel in der Handball-Verbandsliga seit 15 Jahren gleich den ersten Saisonsieg einfahren.



Uelzen – Der Aufsteiger bezwang am Samstagabend (2. September) den MTV Braunschweig II mit 26:25 (12:12). Den Siegtreffer markierte Johannes Specht in der Schlusssekunde und löste damit in der vollbesetzten HEG-Halle ein emotionales Beben aus. Selbst das frühe verletzungsbedingte Ausscheiden von Torjäger Lukas Specht hatte die Gastgeber nicht entmutigt. Trainer Maurice Maus: „Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen.“

Die Zuschauer sahen ein intensives Spiel, in dem die Black Owls in den letzten acht Minuten einen Drei-Tore-Vorsprung hergaben. 45 Sekunden vor dem Abpfiff markierten die Gäste per Siebenmeter den Gleichstand. Die Black Owls bäumten sich auf, glaubten fest an sich und den Sieg. Nur noch Sekunden auf der Uhr und getragen von einem unglaublichen Publikum, nahm sich Johannes Specht ein Herz und wuchtete den Ball ins Netz. 26:25 mit der Schlusssirene! Rechtsaußen Fynn Lauer: „Unsere Mentalität war heute ausschlaggebend!“

Torfolge: 0:1 (1.), 4:2 (6.), 6:6 (16.), 10:10 (23.), 10:12 (26.), 15:12 (34.), 17:15 (40.), 17:17 (44.), 21:17 (51.), 23:21 (56.), 25:24 (59.), 25:25 (60.), 26:25 (60.).

Zeitstrafen: 4 – 4.

TV Uelzen (Tore): Sommerburg, Meyer - Eder (1), J. Specht (10), Stuhlmann (1), Fraedrich, Roost (1), Krüger (6), Lüder (1/1), Lauer (1), Eberhardt, Kwiotek (1), L. Specht (1), Xhafolli (3/1).