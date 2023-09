Aufsteiger TV Uelzen kassiert 30:38-Niederlage beim TuS Vinnhorst II

Von: Bernd Klingebiel

Verschnupft: Es war mehr drin für den TV Uelzen (Kevin Kwiotek) beim TuS Vinnhorst II. © Bernd Klingebiel

Handball-Verbandsligist TV Uelzen hat in seinem ersten Auswärtsspiel der Saison eine Niederlage bezogen. Der Aufsteiger unterlag am Sonnabend (9. September) beim TuS Vinnhorst II in Hannover mit 30:38 (14:18) Toren.

Hannover/Uelzen - Eine Woche nach dem dramatischen Auftaktsieg gegen Braunschweig hatten die Black Owls bei der Vinnhorster Zweitliga-Reserve auch mit sich selbst zu kämpfen. Die Gastgeber „waren nicht besser als wir. Es gab nichts, was wir nicht hätten bespielen können“, erklärte TVU-Trainer Maurice Maus. Seiner Mannschaft seien jedoch „zu viele Fehler im Aufbau“ unterlaufen, die die Landeshauptstädter konsequent bestraften. Maus: „Sie hatten das bessere Umschaftspiel.“

TuS Vinnhorst II - TV Uelzen 38:30 (18:14)

Torfolge: 0:1 (3.), 2:3 (8.), 6:3 (14.), 11:6 (22.), 15:9 (26.), 17:12 (30.), 23:16 (39.), 27:19 (45.), 32:23 (52.), 34:26 (56.), 37:28 (59.).

Zeitstrafen: 3 – 3.

TV Uelzen (Tore): Sommerburg (1), Reinecke – Eder (2/1), J. Specht (8), Stuhlmann (1), Fraedrich, Roost (1), Krüger (3), Lüder (2), Lauer (5), Kwiotek (3), Xhafolli (4), Eberhardt, (Wenda).