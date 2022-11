41:22 - Handball-Landesligist TV Uelzen feiert erneut ein krachendes Tore-Spektakel

Von: Bernd Klingebiel

Tanzeinlage auf dem Parkett: Die wie entfesselt aufgetretenen Black Owls heben nach dem Schlusspfiff ab zur Siegesfeier. © Bernd Klingebiel

Das sind keine normalen Handballspiele mehr, das sind ausgewachsene Partys! Männer-Landesligist TV Uelzen hat erneut einen Gegner nach allen Regeln der Kunst zerlegt und das heimische Publikum in Begeisterung versetzt. Die in dieser Verfassung bestimmt beste Uelzener Handball-Mannschaft der mindestens letzten 20 Jahre feierte am Samstagabend in der vollbesetzten HEG-Halle einen 41:22 (17:9)-Heimerfolg gegen den TSV Wietzendorf. Die Black Owls liegen weiterhin mit drei Punkten vor der ebenfalls SG VfL Wittingen/Stöcken an der Tabellenspitze der Oststaffel.

Uelzen - Die mit Ambitionen angetretenen Gäste hielten nur in der Anfangsviertelstunde mit, ehe das Unheil über sie hereinbrach. Die Uelzener kombinierten, fanden sowohl im Tempo- als auch gebundenen Spiel in fast allen Situationen eine Lösung und schraubten das Torkonto hoch. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Punktspielen zwei Mal hintereinander über 40 Tore erzielt habe“, staunte Trainer Maurice Maus über diesen erneuten Kantersieg, der dem 42:21 gegen die HSG Nord Edemissen folgte. Die Fans dankten es dem geschlossen starken Team um die überragenden Ngadhnjim Xhafolli (7 Tore) und Lukas Specht (9) sowie dem vor dem Seitenwechsel glänzenden Keeper Dominic Sommerburg mit Standing Ovations und Sirtaki-Tanz in den Reihen.

TV Uelzen (Tore): Sommerburg, Meyer - Eder (5/4), J. Specht (8), Stuhlmann (1), Trieglaff (4), Lüder (1), Lauer (6), Schenk, Kwiotek, Wenda, L. Specht (9), Xhafolli (7).