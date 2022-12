Handball-Landesliga: TV Uelzen beendet die Hinrunde mit Topspiel gegen Dannenberg

Von: Bernd Klingebiel

Die Black Owls (Kevin Kwiotek) setzen an zum Gewinn der Herbstmeisterschaft, die ihnen mit einem Sieg gegen Dannenberg sicher wäre. © Klingebiel, Bernd

Was für ein Kontrast! Im ersten Spiel des Jahres musste Handball-Landesligist TV Uelzen am 8. Januar coronabedingt noch vor leeren Rängen antreten (27:27 gegen Soltau). Im letzten Duell 2022 am Sonnabend (10. Dezember, 19 Uhr) hingegen wird die HEG-Halle aus allen Nähten platzen – der Spitzenreiter plant die nächste Party und erwartet den Verfolger MTV Dannenberg (3./14:6 Punkte) zum Topspiel.

Uelzen – Mit dem zehnten Sieg in Folge würden die Uelzener (19:1) ihr Meisterstück zur Hälfte fertigstellen. „Wir wollen die Herbstmeisterschaft!“, gibt Trainer Maurice Maus die Parole aus. Dann müsste die aktuell drei Zähler und eine Partie hinter dem TVU lauernde SG VfL Wittingen/Stöcken als selbsterklärter Titelfavorit auf Rang zwei überwintern. Die Pause wird für den TVU mit der ersten Rückrundenpartie am 21. Januar gegen den MTV Vorsfelde II enden, der für den bisher einzigen Punktververlust der Uelzener verantwortlich ist (24:24).

Die Karten gegen Dannenberg sind klar verteilt. Verliert der MTV, ist das Titelrennen bei sieben Zählern Rückstand für ihn gelaufen. In den Zweikampf an der Spitze zwischen Uelzen und Wittingen könnte dann wohl nur noch der TuS Bergen im Falle einer Siegesserie eingreifen.



MTV Dannenberg hat eine junge Mannschaft mit „klasse Spielern“

Maus spricht denn auch von einem „entscheidenden Spiel“ gegen Dannenberg, das eine starke und junge Mannschaft „mit Zukunft“ habe, die mit „klasse Spielern“ besetzt sei. Paul Mattes Ludwig, der immer wieder den Weg in die gegnerische Abwehr sucht, führt die Torjägerliste der Liga mit 107 Treffern in neun Spielen an; darunter sind aber auch 43 Siebenmeter bei 48 Versuchen gelistet.



Allerdings schwächeln die Grün-Gelben im Jahresendspurt. Sie kassierten personell arg dezimiert eine in der Höhe sogar sensationelle 32:41-Pleite beim Tabellensiebten HSG Nord Edemissen/Uetze und hatten sich beim jüngsten 30:29 gegen Kellerkind Zweidorf davon offensichtlich noch nicht komplett erholt. Immerhin: „Der Sieg ist nach der Niederlage in Edemissen gut für die Moral“, motiviert MTV-Coach Olaf Nowak vor dem Hit in Uelzen.



Der TVU hingegen marschierte von einem klaren Sieg zum nächsten, auch wenn er beim 36:23 zuletzt in Clenze die spielerische Disziplin etwas vernachlässigte, was auch dem schwachen Auftritt des Schlusslichts geschuldet gewesen sei, erklärt Maus. Clenze hatte nach eigenen Angaben nur sieben fitte Akteure im Kader, ließ sogar die für heute geplante Partie gegen Wietzendorf mangels Spielern einvernehmlich auf den 14. Januar verlegen.



Der TVU-Coach muss heute Abend auf die Kreisspieler Marius Eder und Stefan Trieglaff verzichten, die privat verhindert sind. Ali Kabaalisar aus der Zweiten soll die Lücke schließen.