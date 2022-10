Spitzenreiter TV Uelzen bleibt vor dem Heimspiel gegen VfL Lehre auf dem Boden

Von: Bernd Klingebiel

Trainer Maurice Maus (Dritter von rechts) schwört sein Team ein: „Der VfL Lehre ist kein Alltagsgegner!“ © Klingebiel, Bernd

Black Owls auf Höhenflug! Nach dem 3. Spieltag und zwei dramatischen Siegen gegen die Titelkandidaten SG VfL Wittingen/Stöcken und TuS Bergen hat der TV Uelzen mit 5:1 Punkten die Spitze der Handball-Landesliga der Männer erklommen.

Uelzen – Was in dieser speziellen Situation nun gar nicht passieren darf: den nächsten Gegner und Tabellenachten VfL Lehre (2:4) in irgendeiner Weise zu unterschätzen, warnt TVU-Trainer Maurice Maus vor dem Heimspiel am Sonnabend (HEG, 1. Oktober, 19 Uhr).

Die Mahnung gilt vornehmlich wegen der womöglich gestiegenen Erwartungen im Umfeld und bei den Fans. Nicht so sehr seinen Spielern. „Wir sind in einem Flow, aber alle mit den Füßen auf dem Boden geblieben“, betont Maus. Schließlich sei in einer langen Saison nach drei Spieltagen „noch gar nichts passiert“, was rechtfertigen würde, das ausgegebene Saisonziel nach oben korrigieren zu dürfen. Maus: „Wir müssen gegen Lehre genauso rangehen, wie gegen Wittingen und Bergen. Lehre ist kein Alltagsgegner!“ Sondern ein etablierter Landesligist mit einer altersmäßig „gut durchmischten“ Mannschaft, die in der letzten Saison als Siebter ins Ziel kam.



Maus kann auf den kompletten Kader zurückgreifen und damit auch auf sein Torhüter-Duo mit Dominic Sommerburg und Till Meyer. „Das sind zwei außergewöhnlich gute Torwarte, die sich auf Augenhöhe begegnen“, lobt der Coach.

Die AZ sprach vor dem Duell gegen Lehre mit Meyer, der sich dem TVU im Sommer angeschlossen und auf Anhieb überzeugt hat. Im Interview ordnet der 28-Jährige den Saisonstart ein, spricht über seine Karriere und verrät, was ihn zum TVU verschlug.



Herr Meyer, Spitzenreiter mit dem TVU! Wie gefällt es Ihnen beim Handball in Uelzen?

Till Meyer: Sehr gut, ich bin gut in der Mannschaft aufgenommen worden und freue mich, Teil des Teams in dieser Saison zu sein.



Was hat Sie bisher am meisten beeindruckt bei den Black Owls?

Gutes Spielverständnis aller Mitspieler und sehr gut abgestimmtes Spiel und Timing.



Mit zahlreichen Glanzparaden war TVU-Torwart Till Meyer im Duell gegen den Meisterschaftsfavoriten SG VfL Wittingen/Stöcken ein Garant des Uelzener 30:27-Heimsieges. © Andre Zapieranski

Wie groß ist die Euphorie in Team und Umfeld? Oder nehmen Sie die Tabellenführung eher als eine schöne Momentaufnahme zur Kenntnis?

Die Euphorie gerade direkt nach so einem Spiel ist schon sehr groß, allerdings folgen noch einige Spiele. Ich kenne die Liga nicht, bin allerdings überzeugt davon, dass wir in den nächsten Monaten noch viel Spaß haben werden.



Sie kennen den höherklassigen Handball, zum Beispiel von Ihrer letzten Station beim Verbandsligisten HSG Rhumetal und können gut vergleichen: Hat die Mannschaft das sportliche Zeug für höhere Aufgaben?

Der Sprung ist schon groß und man muss die gute Leistung konstant über eine Saison halten. Es können immer Verletzungen und unvorhergesehene Abgänge kommen und schnell gerät man in Schwierigkeiten. Ich denke, wir konzentrieren uns auf die laufende Saison. Wie gesagt, wir stehen ganz am Anfang der Spielzeit.



In welchen Vereinen und Ligen haben Sie in Ihrer Karriere bereits gespielt?

Angefangen, Handball zu spielen, habe ich bei Handballfreunde Pankow 01 in Berlin. Dort habe ich die gesamte Jugend und die ersten Jahre im Herrenbereich verbracht. Wir haben in der Landesliga und Verbandsliga gespielt.



Im Anschluss habe ich circa ein Jahr bei Gifhorn nur mittrainiert und dann in Rhumetal wieder im Spielbetrieb mitgewirkt. Auch dort waren es wieder Landesliga und Verbandsliga.



Und was hat Sie nach Uelzen verschlagen?

Ich habe zum 1. Juli 2022 eine neue Stelle bei den Niedersächsischen Landesforsten angetreten, die die Leitung eines Reviers bei Ebstorf umfasst. Da Uelzen in der Nähe liegt, war der TVU die erste Anlaufstation.



Als Handball-Torwart muss man wohl schon im positiven Sinn etwas verrückt sein – was ist Ihr Spleen?

Ach, verrückt sind wir doch alle ein bisschen!



Nun geht es gegen den VfL Lehre. Wie kann die Mannschaft nach zwei Topspielen mit emotionalen Siegen die Spannung hochhalten?

Ich denke, das sollte kein großes Problem sein. Wir haben alle Bock und werden nach einer guten Trainingswoche am Samstag voller Vorfreude auf 60 geile Minuten auflaufen.