TV Uelzen siegt auch im letzten Heimspiel der Saison mit 32:22 gegen SG Zweidorf/Bortfeld

Von: Bernd Klingebiel

Gelungener Abend: Der TV Uelzen (vorn Johannes Specht) hat sich mit einem Heimsieg für diese Saison von seinem Heimpublikum verabschiedet. © Bernd Klingebiel

Handball-Landesligist TV Uelzen hat am Samstagabend (18. März) in der vollbesetzten HEG-Halle auch sein letztes Heimspiel der Saison gegen die SG Zweidorf/Bortfeld mit 32:22 (15:9) Toren gewonnen. Das Team vergrößerte seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf die spielfreie SG VfL Wittingen/Stöcken auf sechs Pluspunkte.

Uelzen - Der TVU benötigt rechnerisch damit nur höchstens noch zwei Siege aus den letzten drei Partien. Der Verfolger aus der Brauereistadt hat noch fünf Spiele zu bestreiten.

Der abermals souverän herausgespielte Heimsieg gegen Zweidorf ist im Titelrennen ein weiterer Meilenstein. Selbst Trainer Maurice Maus legte seine Zurückhaltung ab: „Wir haben das Tor weit aufgestoßen. Heute nehme ich das Wort Meisterschaft erstmals offiziell in den Mund!“

Die Black Owls konnten nahezu in Bestbesetzung spielen, auch die zuvor wackligen Johannes Specht und Hendrik Düver liefen auf. Das Team um den überragend halten Dominik Sommerburg zeigte über weite Phasen eine willensstarke, engagierte Leistung und erzielte teils wunderschön herausgespielte Tore gegen eine „nicht schlechte“ SG Zweidorf/Bortfeld, erklärte Maus.

Nach dem Schlusspfiff verabschiedeten und bedankten sich die Black Owls für diese Saison von ihrem Heimpublikum, das die Partien in der HEG-Halle zu Handballfesten machte. Kapitän Marius Eder: „Das war etwas ganz Besonderes!“ Erst nach der Osterpause geht es für den TVU weiter mit dem ersten von drei Auswärtsspielen am 15. April bei Eintracht Braunschweig. Es folgen die Duelle in Wietzendorf (22. April) und Dannenberg (13. Mai).