Meistersaison beendet: TV Uelzen in Dannenberg „mit Gewalt“ besiegt

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Meistermannschaft mit Meisterschale der Fans: Die Black Owls ließen sich in Dannenberg von den von zahlreich mitgereisten Uelzener Zuschauern für eine grandiose Saison feiern. © Privat

Mit der zweiten sportlich unbedeutenden Ein-Tor-Niederlage in Folge hat der TV Uelzen seine Meistersaison in der Handball-Landesliga Ost der Männer beendet. Die bereits als Titelträger geadelten Black Owls verloren am Samstagabend beim MTV Dannenberg in einer sehr ansehnlichen Partie mit 29:30.



Dannenberg/Uelzen – Die insgesamt souverän und stabil herausgespielte Meisterschaft zeigt auf dem Zielfoto die knappste aller Entscheidungsvarianten. Der TVU trudelte im Endspurt aus und hat gegen den nun doch noch punktgleichen Verfolger SG VfL Wittingen/Stöcken die Nase durch zwei Siege im direkten Vergleich vorn.

Per Siebenmeter erzielte Christian Lüder (links) in Dannenberg das insgesamt 587. und letzte Tor in einer umjubelten Saison für den Landesliga-Meister und Verbandsliga-Aufsteiger aus Uelzen. © Klingebiel, Bernd

Im Dannenberger Nachbarschaftsduell brannte der MTV laut Maus „mit Gewalt“ auf einen Prestigeerfolg gegen den Meister und waren nicht zurückhaltend in der Wahl ihrer Mittel. So sah der 14-fache Torschütze Paul Mattes Ludwig im Duell gegen Johannes Specht wegen eines Schlages auf den Kehlkopf die Blaue Karte (59.). „Das war symptomatisch für Dannenbergs Art und Weise“, zeigte sich Maus entsetzt über die Gangart in einem Spiel um die Goldene Ananas.



Er entließ sein Team in eine nur kurze Trainingspause. Der Startschuss für die Saisonvorbereitung soll mit der Teilnahme am AZ-Abendvolkslauf am 9. Juni fallen.