Spechts Verletzung überschattet TV Uelzens Heimsieg / Verfolger Wittingen patzt

Von: Bernd Klingebiel

Uelzens Johannes Specht liegt nach seinem Tor zum 8:5 und einem Foul schwer getroffen auf dem Hallenboden, wird behandelt und anschließend ins Krankenhaus gefahren. © Bernd Klingebiel

Handball-Landesligist TV Uelzen hat einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gesetzt. Der Spitzenreiter besiegte am Samstagabend (4. März) in der vollbesetzten HEG-Halle den Abstiegskandidaten MTV Braunschweig III mit 32:24 (15:12) Toren, beklagte allerdings eine schwere Gesichtsverletzung von Torjäger Johannes Specht.

Gleichzeitig ließ Verfolger SG VfL Wittingen/Stöcken beim 31:31-Remis in Dannenberg Federn. Die Uelzener haben bei einer mehr ausgetragenen Partie nunmehr vier Zähler Vorsprung und den direkten Vergleich gegen die Brauereistädter gewonnen. TVU-Trainer Maurice Maus nahm die Kunde aus Dannenberg betont sachlich zur Kenntnis: „Wir konzentrieren uns auf unser Ding und bereiten uns jetzt auf die Partie bei der HSG Nord Edemissen vor.“

Die mit nur kleinem Kader angereisten Braunschweiger stellten die Gastgeber in einer insgesamt wilden Partie „lange, lange vor Probleme“, erklärte Maus. Die Schwierigkeiten hatten sich die Uelzener allerdings selbst eingebrockt, weil sie „nicht gewissenhaft genug“ in der Abwehr zupackten und ungewohnt viele Fehlwürfe erlaubten, zählte der Coach auf - „ein Arbeitssieg!“.

Zudem sorgte die Verletzung von Johannes Specht (12. Minute) „für einen Knick“, befand Maus. Der Uelzener Rückraumschütze wurde beim Torerfolg zum 8:5 im Tempospiel rüde gefoult, zog sich beim Aufprall auf den Hallenboden zwei lange Cuts an Auge und Kinn zu. Nach Erstversorgung auf dem Parkett sprang Specht unter dem aufmunternden Beifall der Fans auf und wurde ins Klinikum gefahren. Braunschweigs Oke Bahne Kay Mesenbring sah für die Attacke die Rote Karte. Damit hatte der MTV nur noch einen Feldspieler zum Wechseln auf der Bank, nach der Verletzung von Steffen Hahn in der Schlussphase dann keinen mehr.

TV Uelzen: Sommerburg, Meyer - Eder (1/1), J. Specht (2), Duda (1), Stuhlmann, Trieglaff, Roost, Xhafolli (4), Lüder (1), Lauer (6), Düver (1), Kwiotek (6), L. Specht (10).