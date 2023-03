TV Uelzen setzt den nächsten Schritt zur Meisterschaft

Von: Bernd Klingebiel

Fynn Lauer gehörte beim TVU-Sieg in Uetze zu den Aktivposten der Uelzener. Der Rechtsaußen erzielte sieben Treffer. © Bernd Klingebiel

Der Zweikampf um den Titel und Aufstieg in der Handball-Landesliga Ost der Männer setzt sich in unverminderter Schärfe fort. Der TV Uelzen untermauerte am frühen Sonntagabend (12. März) mit einem 34:26 (14:10)-Sieg beim Tabellensechsten HSG Nord Edemissen/Uetze seine Spitzenposition.

Uetze/Uelzen - Verfolger SG VfL Wittingen/Stöcken bleibt den Black Owls auf den Fersen. Er punktete beim 38:27-Heimsieg gegen den formstarken MTV Vorsfelde II ebenfalls doppelt.



Die Zuckerstädter lagen bei der HSG, die sie im Hinspiel mit 42:21 überrollt hatten, unversehens mit 0:3 Toren zurück. „Der Gegner war sehr gut auf uns eingestellt. Wir kamen nicht ins Tempospiel“, erklärte Trainer Maurice Maus.



Erst in der 25. Minute hatten die Gäste das Ergebnis gedreht. Mit Übernahme der Führung „haben wir das Spiel diktiert“, freute sich Maus über einen souveränen Auftritt seiner Mannschaft. Er lobte insbesondere die Leistungen des 13-fachen Torschützen Marius Eder und von Fynn Lauer (sieben Treffer) auf den Außenpositionen. Nach der wackligen Anfangsphase gab Steffen Schenk der Abwehr Halt. Das Ende gehörte den beiden Clenzer Winterneuzugängen Steffen Roost und Philip Axel Duda, die mit ihren Treffern auf den 34:26-Endstand stellten.

HSG Nord Edemissen- TV Uelzen 26:34 (10:14)

Torfolge: 3:0 (4.), 6:3 (14.), 9:7 (19.), 10:10 (24.), 10:13 (27.), 12:18 (33.), 16:23 (45.), 21:27 (51.), 24:31 (56.).

TV Uelzen (Tore): Sommerburg, Paepke – Roost (2), Eder (13/8), Funke, Duda (1), Trieglaff, Stuhlmann (1), Xhafolli (3), L. Specht (5), Lüder (1), Lauer (7), Schenk, Kwiotek (1).