Aufsteiger TV Uelzen bereitet sich auf das Abenteuer Verbandsliga vor

Von: Bernd Klingebiel

Blick hinauf in die Verbandsliga Niedersachsen: TVU-Trainer Maurice Maus gibt für sein Aufstiegsteam als Saisonziel den Klassenerhalt aus. Auftakt ist Anfang September mit einem Heimspiel gegen MTV Braunschweig II. © Klingebiel, Bernd

Vorbereitung in Wellen: Die Handballer des TV Uelzen bringen sich blockweise in Form für die am ersten September-Wochenende mit einem Heimspiel gegen den MTV Braunschweig II beginnende Aufstiegssaison in der Männer-Verbandsliga.

Uelzen – Der Startschuss fiel beim 35. AZ-Abendvolkslauf, bei dem die Black Owls in großer Zahl ausschwärmten. Seitdem absolvieren sie drei Trainingseinheiten pro Woche. Montags im Fitnessstudio, dienstags und freitags in der Sporthalle. „Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Schnellkraft und Kopplungsfähigkeit von Aktionen im Eins-gegen-eins bis zum Vier-gegen-vier“, erklärt Coach Maurice Maus.

Der (vorläufige) Verbandsliga-Spielplan für den TV Uelzen 02.09. TVU - MTV Braunschweig II

09.09. TuS Vinnhorst II - TVU

16.09. HSG Rhumetal - TVU

23.09. TVU - TuS GW Himmelsthür

07.10. TuS Altwarmbüchen - TVU

14.10. TVU - TV Eintracht Sehnde

28.10. HSG Oha (Hattorf) - TVU

04.11. TVU - TG Münden

11.11. MTV Groß Lafferde TVU

18.11. TVU - SV Altencelle

25.11. HSG Plesse-Hardenberg - TVU

02.12. TVU - TSV Anderten II

09.12. HV Barsinghausen - TVU

20.01. MTV Braunschweig II - TVU

27.01. TVU - TuS Vinnhorst II

10.02. TVU - HSG Rhumetal

17.02. TuS GW Himmelsthür - TVU

24.02. TVU - TuS Altwarmbüchen

09.03. TV Eintracht Sehnde - TVU

16.03. TVU - HSG Oha (Hattorf)

06.04. TG Münden TV Uelzen

13.04. TVU - MTV Groß Lafferde

20.04. SV Altencelle - TV Uelzen

27.04. TVU - HSG Plesse-Hardenberg

04.05. TSV Anderten II - TV Uelzen

11.05. TVU - HV Barsinghausen

Ab dem 10. Juli wechseln die Uelzener dann in eine „aktive Urlaubspause“. Beine hochlegen, ist allerdings nicht angesagt. „Die Spieler sind zwei- bis drei Mal in der Woche nach Vorgabe in Eigenverantwortung gefordert, an der Grundlagenausdauer und Mobilität zu arbeiten“, betont Maus. Das bedeutet dann: mindestens 45 Minuten schwimmen oder eine Stunde radfahren (22 bis 28 Kilometer) oder wenigstens eine Dreiviertelstunde lang laufen über mindestens acht Kilometer.



Ab dem 31. Juli steht für den Verbandsliga-Neuling der zweite Trainingsblock mit wieder mindestens drei Einheiten (einmal Studio, zweimal Halle) auf dem Programm. Maus: „Hier werden wir dann an unserer Spielidee feilen.“



Die TVU-Torjäger 22/23 in der Landesliga Ost Lukas Specht (139 Tore/20 Spiele/5. gesamt), Johannes Specht (125/19/7.), Fynn Lauer (83/19/19.), Ngadhnjim Xhafolli (79/19/24.), Marius Eder (60/16/35.), Kevin Kwiotek (45/20/53.), Stefan Trieglaff (29/17/80.), Christian Lüder (26/18/85.), Hendrik Düver (22/15/94.).

Die Gegner in der für sie neuen Liga wollen die Uelzener „in der ersten Zeit unter Spielbeobachtung“ stellen. Maus: „Sicher sind Teams wie MTV Braunschweig II, TSV Anderten II oder TuS Vinnhorst II starke Brocken, weil die den Profihandball im Verein etablieren oder etabliert haben.“ Dazu gesellten sich Mannschaften, „die seit Jahrzehnten“ auf Verbands- oder Oberliganiveau spielen. Maus: „Es wird sicher keine Thekentruppe dabei sein.“



So gibt der Coach das für einen Aufsteiger nahe liegende Ziel aus: „Die Klasse halten und nach der Strukturreform weiter unter dem Handballverband Niedersachsen/Bremen spielen.“ Dafür arbeitet der TVU derzeit noch punktuell am Kader und hat bereits einige Testspiele geplant. Sie sind noch nicht abschließend terminiert. Als Gegner stehen die SG Südkreis Clenze, der HV Lüneburg, TuS Bergen und MTV Eyendorf in den Startlöchern.