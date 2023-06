Hammer-Pokal: VfL Suderburg trifft auf Lüneburger SK Hansa, Wieren muss nach Bodenteich

Von: Arek Marud

Teilen

Spielausschussvorsitzender Thore Lohmann (links), Staffelleiter Markus Barthmann, Vorsitzende des Fußballkreises Heide-Wendland, Hartmut Jäkel, und Losfee Nicole Böhnke (MTV Treubund Lüneburg) bei der Auslosung. © Foto: heide-Wendland-Kreis

Die Fußballsaison 2023/24 wirft ihre ersten zarten Schatten. Der Kreisverband Heide-Wendland und der Bezirk Lüneburg haben im Vereinsheim des MTV Treubund Lüneburg die Lose für die Auftaktrunden in den Pokalwettbewerben gezogen.

Und die Saison fängt für den VfL Suderburg spektakulär an. Der Fußball-Bezirksligist trifft in der 1. Hauptrunde des Bezirkspokals am Sonntag, 23. Juli, zuhause auf den Oberliga-Absteiger Lüneburger SK Hansa, der sich nach zwei Abstiegen in Folge im kompletten Neuaufbau befindet. Der Verein hat erst kürzlich seinen Ex-Goalgetter Malte Meyer verpflichtet.



Ein schweres, aber auch sehr attraktives Los erwischte der Bezirksligist SV Holdenstedt, der den Landesligisten Teutonia Uelzen empfängt. Der SV Emmendorf trifft auf den Ligarivalen SV Küsten. Der Gegner des MTV Barum steht noch nicht fest. Die Blau-Weißen werden auswärts beim Sieger der Begegnung SV Scharnebeck - TSV Bardowick gefordert sein.



Bereits in der Pokal-Quali (Sonntag, 16. Juli) muss der SV Rosche beim SV Wendisch Evern ran. Der MTV Römstedt ist beim Kreisliga-Meister und zukünftigen Ligarivalen FC Heidetal zu Gast.





In der Kreispokal-Qualifikation fiebert vor allem der TSV Niendorf/Halligdorf (4. Kreisklasse) seinem Heimspiel gegen den Kreisliga-Aufsteiger TSV Wriedel entgegen. Das Schlagerspiel der 1. Hauptrunde bestreiten der Bezirksliga-Absteiger TuS Bodenteich im Nachbarschaftsduell gegen den Kreisliga-Aufsteiger TuS Wieren.

Bezirkspokal Qualifikation (Sonntag, 16. Juli)

Spiele mit Uelzener Beteiligung:

FC Heidetal - MTV Römstedt



SV Wendisch Evern - SV Rosche



1. Hauptrunde (So., 23. Juli)

Spiele mit Uelzener Beteiligung:

Sieger Scharnebeck / Bardowick - MTV Barum



VfL Suderburg - Lüneburger SK Hansa



SV Emmendorf - SV Küsten



SV Holdenstedt - Teutonia Uelzen



Kreispokal Qualifikation (Sonntag, 23. Juli)

Spiele mit Uelzener Beteiligung:

SV Jelmstorf - TSV Bienenbüttel



SG Lüder/Bod. III/Sol. II - SC 09 Uelzen



TSV Jastorf - SV Holdenstedt II



Sperber Veerßen - VfL Suderburg II



TSV Lehmke - Union Bevensen



TSV Niendorf/Halligdorf - TSV Wriedel



TSV Wrestedt/Stederdorf - SV Molzen



MTV Römstedt II - TuS Ebstorf



SSV Gusborn - TSV Suhlendorf



MTV Himbergen - FSG Südkreis



SVG Oetzen/Stöcken - SV Zernien



1. Hauptrunde (Sonntag, 30. Juli)

Teutonia Uelzen II - SV Stadensen



SV Hohnstorf - SV Ilmenau



TuS Bodenteich - TuS Wieren



Sieger aus Römstedt II / Ebstorf - Lehmke / Union



Sieger aus Veerßen / Suderburg II - Niendorf / Wriedel Sieges aus Jastorf / Holdenstedt II - Groß Hesebeck/R. Sieger aus Wrestedt / Molzen - FC Oldenstadt



Germania Ripdorf - TV Rätzlingen



Sieger aus SG Lüder/B./S. / SC Uelzen - SV Natendorf



SC Kirch-/West. - Sieger aus Jelmstorf / Bienenbüttel



MTV Gerdau - SV Eddelstorf



MTV Barum II - VfL Böddenstedt



SG Hösseringen - TSV Hitzacker



TuS Liepe - Sieger aus Oetzen-St. / Zernien



Sieger aus Himbergen / Südkreis - SG Rosche/Su./We. II



SV Ostedt - Sieger aus Gusborn / Suhlendorf