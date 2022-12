Sechs Stunden Hallenfußball nonstop in Uelzen

Von: Arek Marud

20 Mannschaften sind ab Mittwoch beim zweitägigen Friede-Cup dabei. © Immo de la Porte

Nur zwei Tage nach den Feiertagen geht es dem Weihnachtsspeck an den Kragen. Am Mittwoch und Donnerstag (28./29. Dezember, Start 17 Uhr) steigt in der HEG-Halle in Uelzen der 18. Friede-Cup.

Uelzen – 20 Mannschaften sind bei dem Hallenfußballturnier des SV Natendorf dabei. Darunter auch die beiden Titelverteidiger. Der SC Kirch-/Westerweyhe II gewann bei der letztmaligen Veranstaltung Ende 2019 das Turnier für die tiefer klassigeren Mannschaften aus der 3. und 4. Kreisklasse. Der VfL Suderburg II siegte beim Hauptturnier mit Teams bis zur Kreisliga aufwärts. Anschließend pausierte der Friede-Cup zwei Jahre wegen Corona.

Zum Auftakt am Mittwoch sind mit Ausnahme der Hobbymannschaft „TVU Kicker Uelzen“ ausschließlich Klubs aus der 3. und 4. Kreisklasse dabei. Am Donnerstag treten wiederum Mannschaften von der Kreisliga bis zur 3. Kreisklasse an. Entsprechend der Ausschreibung und Anmeldungen wurde der TSV Wriedel II als bestplatziertes Team in der 3. Kreisklasse dem zweiten Turniertag zugeordnet.



1. Turniertag (Mittwoch, 28. Dezember), 3. / 4. Kreisklasse Vorrunde (17 - 21.20 Uhr) Gruppe A: SC Kirch-Westerweyhe II, TSV Niendorf/ Halligdorf, TVU Kicker Uelzen, SV Hohnstorf, SV Germania Breselenz Gruppe B: TuS Ebstorf III, Germania Ripdorf II, TuS Erbstorf II, Niendorf-H./Emmendorf, Eintracht Elbmarsch IV Halbfinals ab 21.34 Uhr Spiel um Platz 3 (22.19 Uhr) .Finale (22.34 Uhr)

Von 17 bis 21.20 Uhr finden die Gruppenspiele (mit je zwei Fünfergruppen) statt. Anschließend folgt die K. o.-Runde. Die Endspiele sind für 22.34 Uhr vorgesehen. Spieldauer in der Vorrunde beträgt 1x12 Minuten ohne Wechsel. Es wird mit einer Seitenbande gespielt.



Die beiden Gruppenersten und -zweiten bestreiten über Kreuz das Halbfinale. Die Spieldauer wird auf 14 Minuten erhöht. Bei einem Remis gibt es ein Neunmeterschießen. Das Endspiel wird bei Gleichstand um fünf Minuten verlängert, bevor ein mögliches Neunmeterschießen die Entscheidung bringt. Die Fans erwartet somit an beiden Turniertagen jeweils fast sechs Stunden Hallenfußball nonstop.



2. Turniertag (Donnerstag, 29. Dezember): Kreisliga, 1. bis 3. Kreisklasse Vorrunde ( 17 - 21.20 Uhr) Gruppe A: 1SV Stadensen, SV Holdenstedt II, SV Natendorf, TSV Wriedel, 1. FC Celle Gruppe B: 1. VfL Suderburg II, FC Oldenstadt, MTV Römstedt II, SV Jelmstorf, TSV Gellersen II Halbfinals ab 21.34 Uhr Spiel um Platz 3 (22.19 Uhr) Finale (22.34 Uhr)

15 der 20 Teams kommen aus dem Landkreis Uelzen. Wegen der ungewissen Corona-Lage hatten sich die Natendorfer im Vorfeld dafür entschieden, den Futsal-Cup am möglichen dritten Turniertag nicht auszurichten, wollen aber laut Turnierorganisator und 1. Vorsitzendem des SV Natendorf, Matthias Plank, diese Spielvariante 2023 wieder anbieten. am