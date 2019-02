Härtetest über Härtetest

Uelzen/Landkreis – Es ist das Wochenende der Generalproben. Eine Woche vor dem Fußball-Rückrundenstart bestreiten zahlreiche Uelzener Teams die letzten Testspiele, bevor es am ersten März-Wochenende ernst wird.

So sind die ranghöchsten Uelzener Vereine ausnahmslos im Einsatz. Den Auftakt macht der Landesligist SV Emmendorf, der bereits am heutigen Freitag (20 Uhr) beim Ligarivalen und Tabellenvorletzten TSV Winsen/Luhe zu Gast ist und sich gegenüber der 2:3-Testspielniederlage gegen den MTV Treubund Lüneburg vor einer Woche steigern will, war das Team vor der Pause körperlich und läuferisch unterlegen.

Nur 30 Minuten später ist auch für den SV Rosche der Ernstfall angesagt. Und was für einer. Der Tabellensechste empfängt ab 20.30 Uhr die Nummer fünf der Landesliga, SV Eintracht Lüneburg. Am Sonntag (14 Uhr) geht’s für den SVR zum TuS Wustrow (1. Kreisklasse).

Die aus Uelzener Sicht interessanteste Begegnung steigt am Sonnabend im Barumer Waldstadion. Der gastgebende MTV trifft auf den Landesligisten Teutonia Uelzen und will im Hinblick auf den Bezirksliga-Heimspielauftakt gegen das Topteam vom VfL Breese-Langendorf speziell seine Defensivform testen. Die Blau-Gelben konnten in der Vorwoche nicht überzeugen und kamen gegen den MTV Borstel/S. nicht über ein 2:2 hinaus.

Ebenfalls am Sonnabend (14 Uhr) ist Bezirksligist VfL Suderburg in Hitzacker im Einsatz. Die Partie gegen Eintracht Lüneburg ist ebenfalls ein echter Fingerzeig, geht es für den VfL eine Woche später im Heimspiel gegen den Tabellenführer und Topfavoriten VfL Lüneburg.

Ein attraktives Spiel wartet auch auf den Bezirksligisten SV Eddelstorf, der am Sonntag (14 Uhr) den benachbarten Heide-Wendland-Ligisten Union Bevensen begrüßt. Trotz des Testspielcharakters steckt hier ein wenig Prestige drin. Und dann wäre da noch Bezirksligist TuS Bodenteich, der in einer Woche seine schwierige Nichtabstiegsmission mit dem Kellerknüller beim MTV Treubund Lüneburg II beginnt. Am Sonntag (14 Uhr) steht der Härtetest beim Kreisoberligisten SV Langenapel an.

Auch auf Kreisebene folgen Generalproben mit über 20 Testspielen (siehe Übersicht auf Seite 16). Hier sticht die Partie des TuS Ebstorf gegen den MTV Römstedt (Sonntag, 14 Uhr) heraus.

