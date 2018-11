„Gute Sachen“ und gutes Spiel

Basketball: Müheloser Ebstorf-Sieg beim Schlusslicht

+ Ebstorfs Frederik Homa (am Ball) machte in der Verteidigung einen guten Job und bekam ein Lob von Coach Leo Niebuhr. Foto: dlp

am Bargteheide/Ebstorf. Die Basketballer des TuS Ebstorf haben sich von den Niederlagen in den Spitzenspielen gut erholt und feierten am Sonnabend einen souveränen 93:74-Auswärtssieg beim TSV Bargteheide.