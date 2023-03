Großer Rückstand für die kleine Familie des MTV Gerdau

Von: Arek Marud

Gegen Ebstorf II (r. Alexander Schmahl) zeigte Gerdau (Mathias Krüger) trotz oder gerade wegen der knappen 3:4-Niederlage eines seiner besten Saisonspiele. © Immo de la Porte

Der MTV Gerdau steht in der 2. Fußball-Kreisklasse auf dem vorletzten Platz - mit großem Abstand auf das rettende Ufer. Jetzt helfen Kapitän Justus Kuhlmann und Co. nur noch Siege.

Justus Kuhlmann Alter: 26. Im Verein seit: 2013. Kapitän seit: 2018. Position: Außenverteidiger Bisherige Stationen: VfL Böddenstedt, VfL Suderburg (beides Jugend). Ihre Interpretation der Kapitänsrolle: Vorbild sein, fürs Team in schwierigen Zeiten einstehen und den Kopf bei Kritik hinhalten. Denn das sind meine „Kinder/Schäfchen“.

Uelzen/Landkreis – Besondere Spiele, unvergessliche Momente, Stärken und Schwächen. In der AZ-Serie Team-Check blicken die Kapitäne der Uelzener Kreisfußball-Teams auf das bisherige Abschneiden ihrer Mannschaften zurück. Heute zieht Justus Kuhlmann, Mannschaftsführer des MTV Gerdau, eine Zwischenbilanz.

Akute Abstiegsgefahr in Gerdau. Der MTV ist Tabellenvorletzter der 2. Kreisklasse mit großem Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Selbst im Falle eines Sieges im Nachholspiel gegen MTV Römstedt II am kommenden Sonntag wären es immer noch sieben Punkte, die es auf den SV Jelmstorf aufzuholen gilt. Den einzigen Sieg gab’s am 25. September zuhause gegen SV Karwitz (2:1). Im Kellerduell gegen Schlusslicht TSV Groß Hesebeck/Röbbel sprang noch ein torloses Remis heraus. Am letzten Spieltag vor der Winterpause trennte sich Gerdau ebenfalls torlos vom SV Jelmstorf und kommt damit auf magere fünf Zähler.



Das hat gut geklappt

Trotz der miserablen Punktausbeute ist Justus Kuhlmann keineswegs unzufrieden. Immerhin verlor der MTV vor der Saison einige wichtige Spieler. „Mit den vielen jungen Leuten mussten wir erst mal als Team zusammenwachsen. Wir haben uns spielerisch weiterentwickelt und hören nie auf zu kämpfen. Auch nicht bei Rückständen.“ Mut macht dem Kapitän die Abwehr und der sehr junge Torwart Kilian Düffels, dessen Stärken vor allem auf der Torlinie liegen.



Das geht besser

Die große Schwäche ist die Chancenverwertung. 18 Tore in 15 Spielen sind der zweitschlechteste Wert der Liga. Zum Vergleich: Römstedt II und Holdenstedt II liegen in dieser Statistik unmittelbar vor Gerdau, jedoch mit großem Vorsprung (30 Treffer). „Wir sind blind“, urteilt Kuhlmann. Sorgen bereiten ihm Leistungseinbrüche unmittelbar nach der Pause mit obligatorisch schwachen zehn bis 15 Minuten.



Torjäger Björn Krüger 4

Justus Kuhlmann 4

Jan Dreyer 2



Das besondere Spiel

Dafür, dass die Gerdauer das Spiel beim TuS Ebstorf II mangels Spielern verschieben wollten, lief es bei der 3:4-Niederlage besser als erhofft. Sogar Trainer Frank Dreyer musste auf der Ersatzbank Platz nehmen. „Nichtantreten war keine Option. Wir sind mit geringer Erwartungshaltung angereist, hatten trotzdem alles gegeben und uns reingehängt“, erinnert sich Kuhlmann an einen beherzten Auftritt. In der 87. Minute gelang Björn Krüger der 3:3-Ausgleich. Alexander Basiel besiegelte mit dem 4:3-Endstand nach 90 Minuten jedoch die MTV-Niederlage.



Der besondere Moment

Auch der besondere Moment spielte sich beim Auswärtsspiel in Ebstorf ab. Nach 83 Minuten wurde Trainer Frank Dreyer eingewechselt und spielte mit seinem Sohn Jan, der die ersten beiden Gerdauer Tore zur 2:1-Führung erzielte, im Sturm. „Die Beiden haben gar nicht mal so schlecht harmoniert“, erzählt Kuhlmann, der keinerlei Papa-Bonus bei Jan Dreyer sieht. „Obwohl er der Sohn des Trainers ist, muss er sich noch mehr anstrengen und anhören als wir.“



Das Besondere an der Mannschaft

„Wir sind wie eine kleine Familie. Keiner lässt den anderen hängen“, ist Kuhlmann stolz auf den großen Zusammenhalt. Selbst nach den vielen Niederlagen halte die schlechte Stimmung nicht allzu lange an. „Wir haben immer gute Laune.“



© Bernd Klingebiel

Der Ausblick

Den Gerdauern helfen nur noch Siege. Kuhlmann hofft auf eine Parallele zur Saison 2016/17 in der 2. Kreisklasse. „Ich erinnere mich gern daran. Da waren wir mit vier Niederlagen in die Saison gestartet, haben danach gesiegt und gesiegt und wurden Meister.“



Der Rückrunden-Start

MTV Gerdau - Römstedt II 12.3., 14 Uhr

MTV Gerdau - SV Jelmstorf 19.3., 14 Uhr

Gerdau - TV Rätzlingen 26.3., 15 Uhr

FC Oldenstadt - MTV Gerdau 2.4., 15 Uhr

MTV Gerdau - SV Ostedt 16.4., 15 Uhr