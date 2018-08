Große Namen für Barums Frauen

Test gegen Werder, Saisonstart gegen Braunschweig

+ © de la Porte Nach einem Auslandsjahr greift Kira Kulaczewski (links) beim MTV wieder an. © de la Porte

kl Barum. Große Namen im deutschen Fußball geben sich im Barumer Waldstadion die Klinke in die Hand. Am heutigen Sonnabend, 16 Uhr, testet der Frauen-Oberligist gegen Werder Bremens U17, und zum Punktspielstart am Sonntag, 12. August, gastiert Aufsteiger Eintracht Braunschweig bei den Blau-Weißen.