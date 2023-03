Große Gaudi: FC Oldenstadt veranstaltet 9-Meter-Mannschaftsspektakel

Von: Arek Marud

Teilen

Oldenstadts Ü40-Fußballer organisieren das Turnier (von links): Nils Adam, Benjamin Bücker, Norman Arndt, Stefan Schwerter, Thorsten Rudnick und Florian Hagen. © Privat

„Das hat der Kreisfußball noch nicht gesehen“, steht auf der Einladung in Großbuchstaben. Die Altliga-Mannschaft des FC Oldenstadt sorgt für ein Novum. Am Sonnabend, 10. Juni, laden die Ü40-Kicker zum 1. Oldenstädter 9-Meter-Mannschaftsspektakel ein.

Uelzen-Oldenstadt – Der FC Oldenstadt rüstet sich für eine echte Gaudi vom Punkt. Bis zu 24 Mannschaften können am 10. Juni beim FC Oldenstadt an dem spaßigen 9-Meter-Turnier teilnehmen. Initiator der Veranstaltung ist der frühere Bodenteicher Kicker Norman Arndt, der inzwischen für Oldenstadts Ü40-Altligateam kickt. Sein Vorschlag kam im vergangenen Sommer bei den Mitspielern glänzend an: „Alle waren begeistert.“ Auf die Idee brachte ihn Christian Fleischer, der Bruder des früheren Bodenteicher Spielers und Trainers Daniel Fleischer. In Christian Fleischers Heimat wird beim TSV Berkheim schon traditionell ein solches 9-Meter-Spektakel veranstaltet.



Das Turnier stößt schon jetzt auf beachtliches Interesse. Bereits drei Monate vor Turnierbeginn liegen rund 50 Anmeldungen von zahlreichen früheren Uelzener Fußballgrößen vor.



Teams mit so spaßigen Namen wie Becks Bierboys oder Knaxi’s and friends sind dabei. „Eine Mannschaft hat sich mit 13 Leuten angemeldet“, staunt Arndt, der gemeinsam mit Nils Adam, Benjamin Bücker, Stefan Schwerter, Thorsten Rudnick und Florian Hagen fürs Organisatorische zuständig sein wird.



Maximal 24 Mannschaften (Mindestalter 18) in vier Sechsergruppen dürfen mitmachen. Die Startgebühr beträgt 10 Euro pro Spieler. 50 Prozent des Startgeldes werden an die besten vier Teams ausgeschüttet, 20 Prozent in Siegerpokale investiert, und 30 Prozent kommen der Fußballjugend des FC Oldenstadt zugute. Gespielt wird von 13 bis circa 20 Uhr. „Geselligkeit steht im Vordergrund“, erklärt Arndt. Im Anschluss an das Turnier wird auf dem Sportplatz weitergefeiert. Es folgt der gesellige Teil vom geselligen 9-Meter-Event.



Anmeldeschluss ist am Sonntag, 30. April, telefonisch bei Nils Adam: (01514) 28 29 23 3, oder per E-Mail: adam@fc-oldenstadt.de ; oder bei Norman Arndt: (01515) 88 61 16 4, per E-Mail: arndt@fc-oldenstadt.de .



Diese Spieler haben bereits zugesagt

Maik Frommhagen, Torsten Buchin, Sven Henniger, Dirk Epcke, Sven Jensen, Jens Loehle, Volker Dollase, Marco Richter, Olli Kaplan, Hardy Flügge, Ulli Burgdorf, Hadi Karamac, Shemus Karamac, Lars Gutsche, Frank Feldmann, Thomas Behnke, Jan-Niklas Schenk, Oliver Tichter, Andre Poire, Holger Severin, Matthias Rassmann, Knut Gutsche, Till Chlechowitz, Lukas Markefke, Chris Wistuba, Alex Liske, Aaron Gaschler, Arek Bobkowski, Moritz Markefke, Jan Marco Schmitt, Sebastian Nogueira, Steffen Körtje, Pascal Kläden, Daniel Scharntke, Felix Köhnecke, Ali Haack, Björn Becker, Matthias Wochnik, Matthias Engelke, Marco Kuznik, Jörn Kruppa, Lars Brüggen, Marc Chluba, Torsten Heß.