„Größtes Spiel der Laufbahn“

Mit aller Entschlossenheit: Im Hinspiel hat der TSV Bienenbüttel (Lucas Krahn) die Lüneburger HV-Dritte mit einer ganz starken und vor allem geschlossenen Mannschaftsleistung geknackt. Am Sonntag geht es in der Neuauflage um die Titelentscheidung. Foto: De la Porte

Uelzen/Landkreis – Tag der Abrechnung in der 1. Handball-Regionsklasse der Männer: Im Topspiel gegen den HV Lüneburg III kann sich der TSV Bienenbüttel morgen Staffelsieg und Aufstieg mit einem Sieg praktisch sichern. In der 2.

Regionsklasse will Spitzenreiter TuS Ebstorf II mit einem Erfolg beim Tabellendritten TSV Gellersen II die Meisterfeier schon mal in Planung geben.

Regionsliga Nord

TuS Jahn Hollenstedt II -

TV Uelzen II (So., 16.15 Uhr)

Letztes Auswärtsspiel der Saison für das so gebeutelte Uelzener Schlusslicht. Teamsprecher Till Richter: „Wir fahren nach aktuellem Stand endlich mal wieder mit einem etwas größeren Kader zum Spiel. Lediglich Sebastian Heuer wird fehlen.“ So hat die punktlose TVU-Reserve (10./0:26) gegen den Tabellenachten (12:1) Hoffnung auf das erste Erfolgserlebnis der Saison.

1. Regionsklasse

HV Lüneburg III -

Bienenbüttel (So., 17.45)

Beide Teams liegen mit großem Vorsprung in der Tabelle vorn. Der TSV (1./30:0) hat sich über die komplette Saison keinen Ausrutscher erlaubt und 15 Mal das Parkett als Sieger verlassen. Die Lüneburger (2./22:2) traten ähnlich dominant auf und verloren lediglich das Hinspiel gegen Bienenbüttel mit 25:28.

TSV-Spieler Janos Böhme: „Für uns kleine Amateurspieler ist es wohl das größte Spiel unserer Laufbahn.“ Das ganze Team fiebere diesem Duell entgegen. Mit Ausnahme des langzeitverletzten Paul Jacob stehe der gesamte Kader zur Verfügung. Böhme: „Wir werden auch wieder einen großen Rückhalt durch unsere vielen Fans haben, die mit nach Lüneburg reisen.“

TuS Ebstorf -

SG Adendorf/Sch. II (So., 19 Uhr, HEG-Halle Uelzen)

Die Gäste (4./17:9) haben gegen den Sechsten aus Ebstorf (11:21) deutlich die Favoritenrolle. TuS-Torwart Thomas Wenda kündigt Gegenwehr an: „Nach den guten kämpferischen Leistungen aus den letzten Spielen sind wir sicher nicht chancenlos. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, uns im letzten Heimspiel der Saison von unseren Anhängern mit einer guten Leistung zu verabschieden.“

TV Uelzen III -

TSV Auetal (So., 15)

Der Uelzener Tabellendritte erwartet den Siebten aus Auetal. TVU-Spieler Christopher Thiele: „Wir wollen die unglaublich schlechte Leistung aus dem Hinspiel wettmachen. Wir gewannen zwar mit 18:13, aber um es nett auszudrücken: Wir blieben weit hinter unseren Möglichkeiten.“ So wollen die Uelzener an die famose Leistung vom letzten Wochenende in Adendorf (34:26) anknüpfen und mit dem angepeilten achten Saisonsieg Rang drei absichern.

2. Regionsklasse

TSV Nettelkamp -

HSG Seevetal III (Sa., 17)

Mit drei Siegen in Serie hat sich Nettelkamp in der Tabelle wieder nach oben gearbeitet, ist aktuell mit 16:12 Punkten Rangfünfter. Das Hinspiel gewann der TSV nur mit Ach und Krach (23:22), trat allerdings mit dezimierten Kader an. Trainer Thomas König: „Nach den drei Siegen strotzen wir jetzt vor Selbstvertrauen!“

TuS Schnackenburg -

Bienenbüttel II (Sa., 18)

Vier Wochen nach dem Bienenbütteler 42:11-Hinspielerfolg steigt heute die Neuauflage beim Schlusslicht. TSV-Spieler Andre Löper: „Wir gehen ziemlich optimistisch in die Partie und wollen unsere guten Leistungen der letzten Wochen wieder mit einem klaren Erfolg bestätigen.“

TSV Gellersen II –

TuS Ebstorf II (So., 14)

Für Spitzenreiter Ebstorf II (25:5) kommt es noch einmal zu einer Herausforderung, denn zum Spitzenspiel tritt er bei der Reserve des TSV Gellersen (3./23:7) an. Im Hinspiel gewann der TuS klar mit 34:18. „Allerdings muss man in Gellersen immer damit rechnen, dass Spieler aus der Regionsliga-Mannschaft das Team der Zweiten ergänzen“, warnt Sven Lindemann. Der Ebstorfer Trainer: „Wir sind uns in der Mannschaft einig, alles dafür zu geben, den Staffelsieg zu erringen! Sollten wir nicht verlieren, dann können wir den Sekt wohl kaltstellen.“ Denn danach stehen für den TuS nur noch die beiden Saisonspiele gegen Schlusslicht Schnackenburg auf dem Programm. cf