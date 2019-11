VfL greift in Klamottenkiste

Das hat Seltenheitswert in der laufenden Saison: Erstmals seit längerem meldet der MTV Gerdau vor dem Spiel in Veerßen einen gut gefüllten Spielerkader. Foto: B Klingebiel

Uelzen/Landkreis – Letzter Hinrundenspieltag in der 2. Fußball-Kreisklasse. Im Mittelpunkt der Südstaffel steht das Verfolgerduell zwischen VfL Böddenstedt und TSV Lehmke. Herbstmeister SC Kirch-/Westerweyhe kämpft beim SC Uelzen II um Derby-Punkte.

Vor seiner Heimpremiere steht Veerßens Interimstrainer Christopher Hanke. In der Nordstaffel erwartet der SV Eddelstorf II den Ligaprimus Barendorf zum Topspiel.

Staffel Süd

VfL Breese/Langendorf III –

TuS Ebstorf II (Sa., 16 Uhr)

Wie gehen die Ebstorfer (8.) mit der ersten Niederlage um? Trainer Hendrik Schlechter sieht vor dem Match beim Viertletzten Breese/Langendorf jedenfalls Verbesserungsbedarf. „Gegen Breese müssen wir konsequenter agieren als gegen den SC Uelzen II, Zweikämpfe annehmen und unsere Chancenverwertung verbessern.“ Die Breeser feierten letzten Samstag beim glatten 5:1 in Karwitz seit längerer Zeit mal wieder einen dreifachen Punktgewinn.

FSG Südkreis II –

TSV Wrestedt/St. (So., 12)

Nach vier Siegen am Stück haben die Wrestedter (7.) den Rückstand auf den zweiten Aufstiegsrang auf nur noch fünf Zähler verkürzt. „Um für die Rückrunde noch die Möglichkeit zu erhalten, auf einen der beiden Aufstiegsränge zu klettern, müssen die beiden verbleibenden Spiele vor der Winterpause gewonnen werden“, erklärt Trainer Peter Kramer. Das Spiel gegen Küsten (2:1) zeigte allerdings, dass ohne Topleistung die Luft auch gegen schwächere Gegner dünn wird. Der TSV bangt im Spiel gegen den Vorletzten um den Einsatz von vier Akteuren (Dienst und angeschlagen).

SC Uelzen II –

SC Kirch-/W. (So., 12)

Ein (kleines) Ausrufezeichen setzte der Sportclub mit dem 2:0-Sieg in Ebstorf, steht nun aber gegen den Tabellenführer vor einer ungleich schwereren Aufgabe. Das sieht auch Trainer Anton Weinberger so: „Wir sind natürlich krasser Außenseiter gegen Westerweyhe! Mit deren Kader kann man nur Meister in dieser Liga werden!“ Weinberger hofft für einen Coup auf eine Wiederholung der Leistung aus dem Ebstorf-Spiel. „Da muss aber wirklich alles passen!“

Der SCK, der beim 10:0 gegen Hesebeck die Herbstmeisterschaft eintütete, ist als einziges Team unbesiegt. „Nach dem guten Spiel der Vorwoche gilt es nun nachzulegen. Gegen den SC wird es gewiss nicht einfacher, denn bei ihnen schwankt die Tagesform öfters“, sagt Trainer Carsten Behnke.

VfL Böddenstedt –

TSV Lehmke (So., 14)

Zumindest in der zweiten Halbzeit spielte der VfL Böddenstedt (2.) zuletzt in Hitzacker gut auf, konnte die Pleite im Spitzenspiel (2:3) aber nicht abwenden. „Genau diese Tugenden wie Einsatz- und Kampfbereitschaft sowie den unbedingten Willen zum Sieg müssen aus der alten Klamottenkiste geholt werden“, fordert Karsten Kröger aus dem VfL-Trainerteam.

„Abwarten und versuchen, wenig Chancen zuzulassen“, skizziert Lehmkes Betreuer Arne Scheele den Plan des Vierten im Verfolgerduell. Personell sieht es eher düster aus. Lukas Haack, Jannes Sahm, Thorben-Lennart Schmieta fehlen studienbedingt. Niklas Niemeyer, Phillip Krahn und eventuell René Münk sind verletzt, Max Bremer muss arbeiten.

Sperber Veerßen –

MTV Gerdau (So., 14)

Christopher Hanke hat zunächst interimsweise den Trainerjob des zurückgetretenen Oliver Ecke bei Sperber Veerßen (5.) übernommen, feierte bereits am Vorsonntag beim 1:1 in Lehmke sein Debüt. Hanke: „Die Mannschaft ist heiß auf Sonntag. Meiner Ansicht nach haben die Jungs das ganze Thema rund um die zwei suspendierten Spieler auch gut weggesteckt.“ Deren Einsatz sei weiterhin kein Thema, zudem fällt Torjäger Sükrü Yavru aus.

Neues gibt es beim Gegner aus Gerdau (9.), denn erstmals seit längerem kommt der Kader gut gefüllt daher. „Trotzdem ist der Gastgeber klarer Favorit, mit etwas Glück und viel Willen ist aber ein Punkt für uns drin“, schätzt MTV-Coach Henning Prehm die Lage ein.

TSV Gr. Hesebeck/R. –

TSV Hitzacker (So., 14)

Nach dem derben 0:10 beim Primus Kirch-/Westerweyhe geht es für den abstiegsbedrohten TSV Groß Hesebeck/Röbbel nun gegen den Dritten aus Hitzacker. „Wir müssen in der Abwehr die Ordnung halten, und dürfen uns keine leichten Fehler erlauben. Punkte aus solchen Spielen sind immer besonders schön, allerdings liegt unser Augenmerk eher auf den direkten Abstiegskonkurrenten“, betont Trainer Nick Scherwinsky.

Staffel Nord

SV Eddelstorf II –

Barendorf II (So., 12)

Für die Eddelstorfer ist der letzte Auftritt vor der Winterpause zugleich ein Kracher! Die SVE-Reserve (3.) würde mit einem Sieg gegen den Spitzenreiter aufgrund des besseren Torverhältnisses vorbeiziehen. Spielertrainer Marcel Duisterwinkel gibt klar die Marschrichtung vor: „Wir werden zu 100 Prozent auf Sieg spielen.“ Saisonübergreifend ist seine Mannschaft seit 32 (!) Spielen ungeschlagen, dennoch nerven ihn die vielen Unentschieden in der laufenden Serie. Bereits sechs Mal hieß es 1:1. Duisterwinkel: „Uns fehlt ein echter Knipser, das ist unser größtes Manko.“ Mit Thomas Reich, Malte Ehlers (beide privat), Julian Hänel, Jan-Hendrik Wendt und David Gruss (alle verletzt) fehlen zahlreiche Spieler. Thomas Meyer könnte als Notnagel einspringen.

ESV Lüneburg –

MTV Himbergen (So., 14)

Einen großen Schritt weg von den Abstiegsplätzen haben die Himberger durch den Sieg über Karze (1:0) gesetzt. „Das hat uns richtig gutgetan“, findet MTV-Coach Felix Quittenbaum, der dennoch klares Steigerungspotenzial sieht. „Wir spielen bei weitem noch nicht so, wie wir es könnten.“ Bei den um einen Punkt schlechteren Eisenbahnern in Lüneburg hofft er darauf, die bisherige Null-Punkte-Ausbeute aus fünf Auswärtsauftritten zu korrigieren. Alexander Krause wird für den Rest der Hinrunde verletzt ausfallen, auch für Joris Tessarek kommt ein Einsatz (wohl) noch zu früh.

VON IMMO DE LA PORTE UND MICHAEL KLINGEBIEL