Der Publikumsliebling ist zurück: Malte Meyer stürmt wieder für den Lüneburger SK

Von: Arek Marud

Teilen

Jubelt zukünftig wieder für den LSK: Malte Meyer ist Lüneburgs Königstransfer. © Stefan Großmann via www.imago-i

Spektakuläre Personalie beim Lüneburger SK Hansa. Der Oberliga-Absteiger hat seinen ehemaligen Goalgetter Malte Meyer für die kommende Saison verpflichtet. Der Ex-Eddelstorfer kehrt nach nur einem Jahr beim Regionalligisten SV Rödinghausen zurück.



Lüneburg - Das große Fußball-Abenteuer ist vorbei. Der ehemalige Eddelstorfer Bezirksliga-Torjäger, der bei dem West-Regionalligisten unter professionellen Bedingungen spielte, hatte erst vor Kurzem seinen Zweijahresvertrag aufgelöst (die AZ berichtete). Und er lässt es ab sofort ein wenig ruhiger angehen. Der ehemalige Publikumsliebling, der den LSK nach der Regionalliga-Abstiegssaison 2021/22 verlassen hatte, stürmt wieder für die zuletzt arg gebeutelten und zweimal hintereinander abgestiegenen Lüneburger.

„Ich freue mich riesig, wieder Teil der LSK-Familie zu sein. Der Verein ist immer positiv behaftet in meiner Erinnerung und für meine jetzige und zukünftige Gesamtsituation das Sinnvollste. Für mich stand trotz einiger höherklassiger Anfragen schnell fest, dass ich nun Fußball wieder als leistungsbezogenen Ausgleich ausüben möchte“, erklärt der Stürmer auf der Vereinshomepage des LSK. Auch die Philosophie des zukünftigen Trainers Dennis Tornieporth überzeugte ihn. „Ich freue mich, unter ,Tornie’ attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen.“



Weiterer wichtiger Grund für die Rückkehr war der vermehrte Fokus auf die Zeit an der Uni. Meyer studiert Wirtschaftspädagogik mit Sport an der Leuphana in Lüneburg. Er kann sich nun sogar vorstellen, Ende des Jahres wieder nach Lüneburg zu ziehen, wie er gegenüber der AZ erklärte. Aktuell wohnt der 24-Jährige noch in Hannover. Bei den Lüneburgern sieht der Stürmer trotz ihres sportlichen Absturzes weiterhin viel Potenzial. „Langfristig gehört der LSK für mich mindestens in die Oberliga. Ich habe schnell gemerkt, dass die Ziele und Vorstellungen rund um den LSK analog sind mit meinen persönlichen“, zitiert ihn der Verein.



Bei der Entscheidungsfindung halfen ihm seine früheren Coaches. „Ich bedanke mich bei Qendrim Xhafolli (LSK) und Olaf Walter (SV Eddelstorf) für deren Unterstützung und Rat im Hintergrund.“



Der neue Trainer Dennis Tornieporth ist ebenfalls begeistert: „Mit Malte bekommen wir einen absoluten Ausnahmestürmer, der genauso für den LSK brennt wie wir es tun. Ich freue mich riesig und bin unfassbar stolz und glücklich.“