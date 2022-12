0:0 - Teutonias Bollwerk hält Dauerdruck von Treubund Lüneburg stand

Von: Arek Marud

Teutonias Jaari Arndt (rechts) spitzelt Lüneburgs Carlos Anson den Ball vom Fuß. © Marud

Teutonia Uelzen ist mit einem glücklichen Remis in die Rückrunde gestartet. Der Fußball-Landesligist holte am Samstagnachmittag ein 0:0 gegen MTV Tb Lüneburg.

Uelzen – „Wir werten das als Punktgewinn. Treubund hatte extrem viel Ballbesitz. Das war zu erwarten, weil sie eine sehr hohe Qualität haben“, erklärte ein zufriedener Teutonia-Trainer Achim Otte, der die Gäste nach wie vor für deutlich stärker hält, als es der aktuelle Tabellenplatz 13 ausdrückt.

In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen überwiegend in der Uelzener Spielhälfte ab. Der starke Torwart Ken Venancio stand speziell in den ersten 30 Minuten bei zahlreichen Lüneburger Torchancen im Blickpunkt und ließ sich mit starken Reflexen nicht überwinden.



Erst nach dem Wechsel kam Treubunds Offensivdrang zum Erliegen, wobei die Hausherren vor 107 zahlenden Zuschauern weiterhin auf die nun stabilere Defensive setzten und kurz vor Schluss beinahe selbst den Siegtreffer durch den auf Keeper Lennart Röpnack zustürmenden Kapitän Philipp Hatt erzielt hätten. Unter dem Strich ein glückliches Remis als Belohnung für eine engagierte erste Saisonhälfte. „Die Mannschaft spielt bisher eine gute Saison und hat sich bis hierher extrem viel erarbeitet“, lobte Otte.