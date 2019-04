MTV im Gleichschritt

Teutonias Frauen (Rena Ketelsen) warfen im Derby kämpferisch alles in die Waagschale, dennoch trafen Barums Annalena Budde (rechts) und Christin Engel (links) zur 2:0-Pausenführung. Viele weitere Fotos vom Spiel gibt es unter www.az-online.de. Foto: b. klingebiel

Uelzen/Göttingen/Barum – Die Barumer Frauenfußballteams im Gleichschritt: Mit einem souverän herausgespielten 3:0-Sieg beim ESV Rot-Weiß Göttingen hat sich die Erstvertretung des MTV auf Rang vier der Oberligatabelle verbessert.

Unterdessen zog die Landesliga-Reserve mit dem Spitzenduo nach Punkten gleich. Sie entschied am Ostermontag das Kreisderby beim abgeschlagenen Schlusslicht Teutonia Uelzen verdient ebenfalls mit 3:0.

Oberliga

ESV RW Göttingen -

MTV Barum 0:3 (0:2)

Siebter Sieg im siebten Spiel der Rückrunde bei 23:2 Toren für die diesmal ersatzgeschwächt angetretenen Barumerinnen. Nach einem Eckball von Laura Alvermann nutzte Selina-Marie Schulz ihre Kopfballchance zum Führungstreffer, dem Alina Botzum nur wenig später das 2:0 folgen ließ.

Die Gastgeberinnen agierten mit langen Bällen. „Das war phasenweise gefährlich, weil der Ball auf dem trockenen Boden wie ein Flummi sprang“, sagte Trainer Björn Schwichtenberg. Zwei Mal rutschte den Barumerinnen das Leder durch, doch Torhüterin Moana Michelsen musste nicht ernsthaft eingreifen.

Sein eigenes Team „hätte die Angriffe besser ausspielen und damit den Sack früher zumachen können“, erklärte der Coach. In der Schlussphase wechselte Schwichtenberg die Torschützin Schulz aus und brachte Stand-by-Spielerin Yola Wittersheim, die sich prompt mit dem Treffer zum 3:0-Endstand bedankte.

. Tore: 0:1 Schulz (28.), 0:2 Botzum (32.), 0:3 Wittersheim (87.).

. MTV Barum: Michelsen – F. Schulte (69. Borgwardt), Almstedt, Zöphel, Müller (81. T. Schulte) – Botzum, Wulf, Eder, Alvermann – Bergmann, Schulz (82. Wittersheim). Landesliga

Teutonia Uelzen -

MTV Barum II 0:3 (0:2)

Nach dem frühen Gegentor schien Teutonia vor rund 100 Zuschauern dem befürchteten Heimdebakel entgegenzusteuern. Doch die Blau-Gelben entpuppten sich als unbequemer Gegner, der bei zahlreichen Barumer Torgelegenheiten auch von der Abschlussschwäche der Gäste profitierte. „Teutonia hat sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut verkauft“, lobte MTV-Trainer Michael Struck.

Die Barumerinnen hingegen blieben trotz ihres vierten Sieges in Folge unter ihren Möglichkeiten. „Vielleicht war die Mannschaft vor der für sie ungewohnten Kulisse etwas nervös“, zeigte Struck sich „etwas enttäuscht. Aber auch für so eine Leistung gab es drei Punkte, wir wollen den Moment genießen“, erklärte er vor dem Start in den äußerst spannenden Saisonendspurt.

. Tore: 0:1 Budde (3.), 0:2 Engel (44.), 0:3 Pieper (88.).