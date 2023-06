Germania Ripdorf zieht sich in die 3. Kreisklasse zurück / MTV Gerdau profitiert

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Nun hat es den nächsten Uelzener Fußball-Traditionsverein erwischt: Die 1. Herren der SV Germania Ripdorf ist nach dem Abstieg aus der 1. Kreisklasse zerbrochen. Ehrenpräsident Walter Pazdziora bestätigt: „Sämtliche Leistungsträger sind weg.“

Uelzen-Ripdorf/Gerdau – Der Verein hat seine bisherige Reserve (4. Kreisklasse) zum neuen Aushängeschild befördert. Sie wird in der nächsten Saison als 1. Herren in der 3. Kreisklasse Heide-Wendland antreten. Zu fünf verbliebenen Spielern aus der Ersten der letzten Saison stoßen fünf Neuzugänge vom SV Hanstedt dazu.

Erleichterung statt Sportgericht: MTV Gerdau freut sich über den Klassenerhalt

Happy End für den MTV Gerdau! Die unglücklich abgestiegene 1. Herren kann verspätet den Klassenerhalt am Grünen Tisch feiern. Sie wird auch in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Kreisklasse Süd auf Punkte- und Torejagd gehen. Die Rot-Weißen profitieren davon, dass Absteiger Germania Ripdorf seinen Platz in der Staffel nicht beansprucht.



Gerdau hatte die Hinrunde der letzten Saison verkorkst und nach der Winterpause eine beeindruckende Aufholjagd gestartet. Im letzten Saisonspiel in Natendorf verpasste der MTV trotz bester Torchancen beim 2:2-Remis jedoch den Sieg, der den Klassenverbleib garantiert hätte. Erst am nächsten Tag fiel die Abstiegsentscheidung gegen Gerdau. Die direkten Kontrahenten SV Karwitz und SV Jelmstorf schafften durch eine Punkteteilung (1:1) beide den Sprung vorbei am MTV ans rettende Ufer; der Verlierer dieser Partie wäre statt Gerdau abgestiegen.



„Wir hatten uns mental mit dem Abstieg schon abgefunden. Jetzt freuen wir uns über den Klassenerhalt“, atmet Frank Dreyer aus dem MTV-Trainerteam auf. Mit Paul Förster (beruflich nach Bremen) und Ole Krämer (Auslandsjahr) verlassen nur zwei Kicker das Team. Auf Neuzugang Hauke Hilmer aus dem Ebstorfer Nachwuchs hält der MTV große Stücke. Dreyer: „Bei Abstieg wäre hier nichts kaputtgegangen.“



Die nervenaufreibende Schlussphase der Saison ließ sich in Gerdau aber nicht so ohne Weiteres abhaken. Der MTV hatte wegen der zeitversetzten Ansetzung der beiden entscheidenden letzten Saisonpartien nach Abpfiff kurzzeitig über den Gang vors Fußball-Kreissportgericht nachgedacht, enthüllt Dreyer. Er betont: „Sportlich ist Karwitz und Jelmstorf nichts vorzuwerfen, die haben sich wirklich bemüht!“ Im Sinne der Chancengleichheit aber hätte der Kreisverband schon aus eigenem Interesse wieder synchron ansetzen müssen, meint der MTV-Coach.



Hintergrund: Gerdau hatte dem frühzeitigen Wunsch des SV Natendorf, die letzte Saisonpartie vorzuverlegen und bereits am Sonnabend auszutragen, in einer Phase zugestimmt, in der die Mannschaft abgeschlagen dem Abstieg geweiht schien. Als sich das Blatt unerwartet zu wenden begann, bat Dreyer nach eigenen Aussagen den Staffelleiter um den zeitgleichen Anpfiff mit der Partie in Karwitz. Der Kreisspielausschuss lehnte die Rückverlegung ab. Als sich abzeichnete, dass Gerdau durch den Ripdorfer Verzicht doch in der 2. Kreisklasse verbleiben könne, sei der erwogene Protest verworfen worden, erklärt Dreyer.