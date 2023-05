SPIEL DER WOCHE: MTV RÖMSTEDT II – SV JELMSTORF

Ostedter Aufstiegs-Bus nach Gusborn

Von: Aron Sonderkamp

Himbergen durfte nach seinem 3:1 über Jelmstorf den Aufstieg bejubeln.

Nachdem der MTV Himbergen und SV Ostedt am Vorwochenende den Aufstieg in die 1. Fußball-Kreisklasse klargemacht haben, richtet sich die Aufmerksamkeit in der 2. Kreisklasse auf den Tabellenkeller

Uelzen/Landkreis – Die ersten Entscheidungen sind gefallen, die ersten Sektkorken haben geknallt. Nachdem der MTV Himbergen und SV Ostedt am Vorwochenende den Aufstieg in die 1. Fußball-Kreisklasse klargemacht haben, richtet sich die Aufmerksamkeit in der 2. Kreisklasse auf den Tabellenkeller.

Dort geht es für den MTV Gerdau in der Ferne beim bereits abgestiegenen Schlusslicht TSV Groß Hesebeck/Röbbel noch um alles. Bei einem Sieg der Gerdauer könnte der Abstand auf das sichere Ufer auf zwei Punkte schmelzen. Dafür muss Römstedt II Schützenhilfe gegen Jelmstorf leisten (siehe Infokasten).



Am anderen Ende der Tabelle hofft der TV Rätzlingen beim MTV Himbergen ein wenig auf die Nachwehen der Feierlichkeiten. Dennoch gilt für TVR-Coach Michael Kottlick: „Gegen Himbergen hängen die Trauben hoch. Wir wollen mutig auftreten, und wenn es möglich ist auch Punkte mitnehmen.“



Der SV Ostedt setzt seine Aufstiegsparty am Sonnabend beim SSV Gusborn einfach fort. Ein Bus für die Fans ist bereits organisiert, es fehlen nur noch die Punkte. Auch, um den Spitzenplatz (ein Punkt Vorsprung auf Himbergen) weiter zu verteidigen.



Von Siegen beflügelt gehen sowohl Sperber Veerßen als auch der TuS Ebstorf II ihre Aufgabe vor heimischem Publikum gegen den SV Karwitz und den SV Holdenstedt II an. Selbigen Schwung will auch der FC Oldenstadt nach seinem 5:2-Kraftakt gegen Gusborn inklusive 60-minütiger Unterzahl mitnehmen. Mit „dem endgültigen Strich unterm Klassenerhalt“ im Rücken, wie FCO-Coach Ingo Wahrmann es nennt, geht es beim SV Natendorf vor allem um Folgendes: „Wir wollen nun die letzten Wochen nutzen, auch einiges zu probieren, zu sehen, wer wirklich auch für die nächste Saison absoluter Teamplayer ist und in diese Truppe gehört. Oder bei wem es dann leider auch einfach nicht passt.“ In diesem Zuge sollen auch vermehrt Ersatzspieler auflaufen: „Natürlich wollen wir auch die Chance nutzen, den Spielern, die leider sonst ein bisschen kürzer geraten sind, mit mehr Einsatzzeiten ein bisschen zu danken.“

SPIEL DER WOCHE: MTV RÖMSTEDT II – SV JELMSTORF

So spannend wollten sie es natürlich nicht machen. Bis kurz vor Schluss bangt der SV Jelmstorf um die Liga-Zugehörigkeit in der 2. Fußball-Kreisklasse. Drei Spieltage vor Schluss trennen die Blau-Weißen nur fünf Zähler von der Gefahrenzone. Gewinnen die Jelmstorfer allerdings am Sonntag beim MTV Römstedt II und Gerdau bleibt gegen das Schlusslicht aus Groß Hesebeck sieglos, so wäre der Klassenerhalt eingetütet.



Mut machen dem SVJ um Teamsprecher Jan Homann die zwei „echt guten Auftritte“ gegen Natendorf (2:2) und Himbergen (1:3). Gegen den MTV hagelte es jedoch Wermutstropfen. Tim Görner und Lukas Burmester mussten verletzt raus. Keeper Lucas Bederke wurde mit dem Krankenwagen abgeholt – Verdacht auf Kreuzbandriss. Jan Bendik, der nur als Zuschauer da war, musste spontan ins Tor. „Das ist total bitter gelaufen“, ärgert sich Homann. So gilt für die kommende Partie: „Wir müssen schauen, dass wir eine schlagfertige Truppe stellen können, um die Punkte für den Klassenerhalt zu holen.“ as



Sonnabend, 13. Mai:

Gusborn - Ostedt (16.30 Uhr)

Sonntag, 14. Mai:

Ebstorf II - Holdenstedt II

Römstedt II - Jelmstorf (beide 13 Uhr)

SV Veerßen - SV Karwitz

Gr. Hesebeck/R. - Gerdau

SV Natendorf - FC Oldenstadt

Himbergen - Rätzlingen (alle 15 Uhr)