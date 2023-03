Wintereinbruch legt gesamten Spielbetrieb lahm / Nachholspiele am Ostermontag

Von: Arek Marud

Schneebedeckte Plätze so wie beim FC Oldenstadt. Der Fußball pausiert am Wochenende. © Arek Marud

Die Fußballer müssen eine Zwangspause einlegen. Nach dem heftigen Wintereinbruch hat der Spielausschuss des Heide-Wendland-Kreises am Samstagvormittag den kompletten Spieltag bei den Senioren an diesem Wochenende abgesagt.

Uelzen/Landkreis - Nach dieser Generalabsage fallen auf Kreisebene offiziell alle Fußballspiele bei den Frauen und Männern aus. „Aufgrund der Wetterlage werden alle Spiele der Herren und Senioren an diesem Wochenende auf Kreisebene abgesagt“, schrieb der Spielausschussvorsitzende Thore Lohmann die Vereine an. Bereits am Freitag wurden alle Spiele im Juniorenbereich gestrichen (az-online berichtete).

Auf Bezirksebene waren mit Uelzener Beteiligung bis Samstagmittag (11.45 Uhr) nur noch die Spiele des SV Emmendorf (beim Vastorfer SK) und von Teutonia Uelzen (zuhause gegen RW Cuxhaven) noch angesetzt. Auch bei den Frauen müssen die höherklassigen Teams des MTV Barum I und II sowie von Teutonia Uelzen eine Winterpause einlegen.

Der komplette 20. Spieltag in der Heide-Wendland-Liga und 1. Kreisklasse wurde bereits neu terminiert und findet am Ostermontag (10. April) statt.