Geisterspiel statt Geschenk

Ebstorf/Dortmund – Seine Freundin schenkte ihm zu Weihnachten Tickets fürs Revier-Derby. Gestern platzte der Traum des Ebstorfer Fußballers Jannes Penkert.

Der Gipfel zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wird wie viele andere Bundesliga-Begegnungen zum Geisterspiel ohne Zuschauer.

Es sollte ein unvergesslicher Nachmittag am Sonnabend werden. Jannes Penkert fieberte dem prestigeträchtigen Revier-Hit schon seit Wochen entgegen. Freundin Lia Mertins überraschte ihn zu Weihnachten mit zwei Tickets. „Es wäre erst mein zweites BVB-Heimspiel gewesen. Ich hatte mich total gefreut. So schnell wäre die Chance nicht wiedergekommen, an Karten zu kommen“, ärgert sich Penkert.

Frust nach Absage

Die begehrten Tickets gab es nur in Verbindung mit einer Wochenendreise für zwei Personen. Nun will das Pärchen den Trip dank der Reiserücktrittversicherung stornieren und sich etwas Alternatives suchen. Die Lust auf ein angebotenes Ersatzspiel ist Penkert vergangen. „Zumal man eh nicht weiß, ob die zukünftigen Spiele mit Zuschauern stattfinden können“, ist der 18-jährige Mittelfeldspieler des TuS Ebstorf skeptisch. Vor einigen Jahren hatte er mit Papa und TuS-Trainer Björn Penkert sein bis dato einziges BVB-Heimspiel gegen den HSV gesehen.

Gestern gab die Stadt Dortmund bekannt, dass die Partie wegen der Auswirkungen durch das Coronavirus ohne Zuschauer stattfinden muss. Weitere Bundesliga-Spiele, darunter das Montagsmatch Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen, finden ohne Zuschauer statt, sodass auch andere Uelzener Fußball-Fans nicht in die Stadien dürfen.

Penkert sieht die Absage mit zwiespältigen Gefühlen. Einerseits sei es die richtige Entscheidung. Doch er glaubt, dass sich der Andrang in die Dortmunder und Gelsenkirchener Kneipen beim Spektakel des Jahres verlagert. „Dort wird es noch enger.“ Und er hat noch eine andere Befürchtung. „Ich kann mir vorstellen, dass es durch die Absage in der Stadt mächtig Stress zwischen Fangruppierungen geben wird. Denn im Stadion sind sie getrennt und die Polizei hat die Sache besser im Griff.“

Weiter die Hand geben

Beim TuS Ebstorf ändert sich für Jannes Penkert trotz der Ausbreitung des Virus vorerst nichts. Von der Idee, auf Handshakes vor Anpfiff zu verzichten, hält er nichts. „Ich verstehe den Sinn nicht. Im Spiel knallen die Spieler in Zweikämpfen sowieso verschwitzt gegeneinander.“

VON AREK MARUD