3:1-Auftaktsieg: MTV Römstedt profitiert vom Roscher Platzverweis

Von: Arek Marud

Kein Klassenunterschied: Rosche (rechts Jan-Luca Riechers) war gegen Römstedt (2. von rechts Nick Tappe) lange gleichwertig. © Marud

Der MTV Römstedt ist mit einem Auswärtssieg aus der Winterpause gestartet. Der Tabellenzweite setzte sich am Samstagnachmittag mit 3:1 (1:0) beim SV Rosche durch.

Rosche - Dank des Sieges verbesserten sich die Römstedter vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz und verschärften zugleich die Not des SV Rosche, der auch sein drittes Spiel in 2023 verlor, gegenüber den ersten beiden Niederlagen jedoch nicht wiederzuerkennen war. „Es war genau die Reaktion, die ich sehen wollte. Mit Wille, Kampf und Leidenschaft“, sagte Trainer Pascal Kläden. Beim Stande von 1:1 sah der Roscher Timo Kewitz in der 70. Minute nach einem Foulspiel die Rote Karte. Für Kläden eine Fehlentscheidung und die spielentscheidende Szene. Valentin Schulz (83.) und Nick Tappe (87.) trafen in der Schlussphase für die Gäste, die nach 32 Minuten durch Cedric Ziegenfuß in Führung gingen. Joker Joel Grefe, der eigentlich pausiert und vor einer OP steht, glich zwischenzeitlich für den SVR zum 1:1 aus (65.) .