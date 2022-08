3:1 gegen Natendorf: TuS-Reserve bricht den Bann

2. Fußball-Kreisklasse

+ © Aron Sonderkamp Es geht doch: Nach saisonübergreifend sechs verlorenen Partien punktete der TuS Ebstorf II (rechts Daniel Gräfke) gegen den SV Natendorf (Lasse Strube) erstmals wieder in der Liga. © Aron Sonderkamp

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Aron Sonderkamp schließen

Der TuS Ebstorf II hat mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Natendorf eine lange Durststrecke am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Kreisklasse beendet.

Uelzen/Landkreis – Im Spiel der Woche behielt der Aufsteiger SV Holdenstedt II gegen den MTV Himbergen die Oberhand (3:1).

Der Bann ist gebrochen. Der TuS Ebstorf II holte mit seinem 3:1-Sieg gegen den SV Natendorf nach saisonübergreifend sechs verlorenen Partien die ersten Punkte in der Liga (2:2, damals auch gegen Natendorf). Der letzte Dreier lag noch wesentlich länger zurück (5:0 gegen SV Karwitz am 3. Oktober 2021). „Wir haben völlig verdient gewonnen. Ehrlich gesagt, hätte das 6:2 ausgehen müssen“, freute sich TuS-Co-Trainer Nils Lankau.



„Natendorf wie immer hoch und weit. Damit haben sie unsere Abwehr oft blöd aussehen lassen. Wir konnten aber alles ausbügeln. Wir haben grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht“, beschrieb Lankau den Spielverlauf aus seiner Sicht.



Auch Florian Taxhet, Trainer des SVN, sprach von einer verdienten Niederlage: „Ebstorf war zeitweise klar die bessere Mannschaft. Wir selbst haben viel von dem, was wir im Training üben, vermissen lassen.“



Der SSV Gusborn übernahm mit dem 4:2 gegen den TSV Groß Hesebeck/Röbbel die Tabellenführung. Patrick Ratayczak brachte den TSV per Elfer in Führung. Die Gäste drehten die Partie durch Kevin Müller und Doppelpacker Abdelkarim Mahamed Diar. Auch auf den Treffer von Philip Weichsel antwortete der SSV postwendend durch Frederik Witt.



Im zweiten Anlauf gelang dem FC Oldenstadt gegen den SV Jelmstorf der erste Saisonsieg. Bereits nach 22 Minuten lag der FCO mit 2:1 in Front. Nach der Pause erhöhte Besher Fares noch auf 3:1. Der Anschlusstreffer von Jelmstorfs Jonathan Alves-Dias kam zu spät.



Zweimal Rückstand egalisiert und doch nichts Zählbares! Der TV Rätzlingen unterlag bei seinem Auftakt dem SV Karwitz mit 3:4. „Das Spiel haben wir in der Defensive durch viele unnötige Fehler verloren“, ärgerte sich TVR-Coach Michael Kottlick. Das 0:1 drehte Henrik Koch per Doppelpack. Felix Neumann und Felix Herrmann sorgten jedoch für die erneute Karwitz-Führung. Auch den Ausgleich von Tom Boeck wusste der SVK in Form von Jannik Damm noch umzukehren. „Nach vorn hatten wir gute Ansätze, was aber am Ende nicht gereicht hat.“



Mit dem 5:0-Kantersieg gegen die SV Sperber Veerßen zeigte der SV Ostedt eine gute Reaktion auf die Auftaktniederlage gegen Römstedt (0:1).



2. KK Spiel der Woche



Erfolgreicher 3:1-Saisonauftakt für den SV Holdenstedt II. Dabei übernahmen die Gäste vom MTV Himbergen erst einmal die Kontrolle über das Geschehen und gingen per Elfmeter durch Thorben Franz in Führung. „Die erste Viertelstunde hatte Himbergen kleine Vorteile. Nach dem Elfmeter ging die spielerische Überlegenheit auf uns über“, schilderte SVH-Coach Florian Schierwater den Lauf der Dinge. So drehten die Hausherren die Partie zu einer 2:1 Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel vergaben die Lila-Weißen zuerst zwei Chancen, belohnten sich dann allerdings dennoch per Elfmeter durch Andre Hess mit dem 3:1. „Anschließend hatten wir das Spielgeschehen fest in der Hand“, zeigte sich Schierwater zufrieden.



Für den MTV und Coach Felix Quittenbaum ein ernüchterndes Ergebnis nach dem furiosen 9:1-Auftakt gegen Gerdau in der Vorwoche: „Trotz recht ordentlichem Start haben wir nie richtig ins Spiel gefunden. In einer zerfahrenen Partie wollte Holdenstedt den Sieg mehr und hat verdient gewonnen“, unterstrich der Coach. Seine Elf lieferte sich Unkonzentriertheiten. Gegen das starke SVH-Stellungsspiel fand der MTV keine Antworten.