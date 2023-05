3:1 gegen Gusborn! Gerdau erzwingt Final-Spiel

Von: Aron Sonderkamp

Sperber Veerßens Torjäger Fabian Voigt (Mitte, Nr. 23) machte den Jelmstorfer Blauhemden kurz vor Schluss mit seinem Ausgleichstor noch einen Strich durch die Siegesrechnung. Dieser Kopfball aber klatscht an den Torpfosten. Weitere Bilder der Partie im Laufe des Tages unter az-online.de © Michael Klingebiel

Der Abstiegskrimi schreibt sein nächstes Kapitel. Durch das 2:2 des SV Jelmstorf gegen Sperber Veerßen und den parallelen 3:1-Sieg des MTV Gerdau kommt es am letzten Spieltag zum Endspiel.

Uelzen/Landkreis – Beide Teams stehen nämlich bei 23 Punkten. Der SV Karwitz hat 24 Zähler auf dem Konto.

Einen Kantersieg feierte der SV Holdenstedt II bei seinem letzten Heimspiel der Saison. Dem Schlusslicht TSV Groß Hesebeck/Röbbel ließ die Elf von Coach Florian Schierwater keine Chance. Schon zur Halbzeit stand es 3:0. Im zweiten Durchgang ließen die Lila-Weißen noch mal drei folgen. „Wir hatten das Spiel zu jeder Zeit im Griff. Hesebeck hatte ein, zwei gute Aktionen, hat sich aber nicht aufgegeben. Davor ziehe ich den Hut“, freute sich der Coach, der ein kontrolliertes Spiel seiner Elf sah.

Noch etwas mehr krachen ließ es der SV Ostedt beim fulminanten 8:1-Erfolg gegen den SV Natendorf. Überragender Mann war dabei Josua Clasen, der gleich viermal netzte.

Auch der MTV Himbergen gab sich keine Blöße. Die Elf von Trainer Felix Quittenbaum siegte letztlich souverän mit 4:2 beim FC Oldenstadt. Schon zur Pause führten die Gäste mit 3:0, ließen den FCO kaum zur Entfaltung kommen. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich vorerst dasselbe Bild. „Wir haben 70 Minuten gut gespielt und Oldenstadt ganz gut im Griff gehabt. Das 4:0 hat sie wachgerüttelt“, schildert Quittenbaum. Dann stach Oldenstadts Finn Jasper Rutkowski doppelt zu. „Nach dem 4:1 waren wir viel zu hektisch. Das spricht auch für die Qualität von Oldenstadt“, lobte der MTV-Coach den Kontrahenten.

Der MTV Römstedt II festigte durch seinen 4:0-Erfolg gegen den TV Rätzlingen mit einem starken Auftritt den dritten Platz.

Das Drama geht ins Finale

Der SV Jelmstorf war so dicht vor dem großen Schritt heraus aus dem Abstiegskampf. Mit besser gefülltem Kader als in den Vorwochen ging der SVJ in die Partie gegen die zuletzt stark aufspielende SV Sperber Veerßen. Durch Treffer von Alberto Hernandez und Tim-Ole Görner gingen die Hausherren auch in Führung. Doch die Gäste sollten zurückschlagen. Nach dem Anschluss kurz vor der Pause traf Sperbers Knipser Tobias Voigt kurz vor Schluss vom Punkt zum 2:2. „Es war insgesamt verdient. Veerßen war schon die spielstärkere Mannschaft. Wir haben uns reingehauen und uns so den Punkt erkämpft“, bilanzierte Jelmstorfs Teamsprecher Jan Homann das Remis.

So bleiben die Blau-Weißen zumindest punktgleich mit dem MTV Gerdau. Dieser sicherte sich nämlich mit dem 3:1-Sieg gegen den SSV Gusborn das Endspiel-Wochenende. Der MTV startete gleich dominant. Philipp Härig vollstreckte nach Vorarbeit von Ole Krämer, ehe Paul Förster per tollem Lupfer aus 25 Metern auf 2:0 erhöhte. „Ein unglaublich gutes Tor“, freute sich auch Coach Sven Rose. Das 1:2 brachte den MTV auch nicht aus der Bahn, Jonas Giese stellte wieder auf 3:1. „Alles in allem ein verdienter Sieg mit einem jederzeit souveränen Schiedsrichter Jens Schwabe“, fasste Rose zusammen.

Der TuS Ebstorf II sicherte sich die drei Punkte gegen den SV Karwitz von der Couch aus. Die Gäste hatten nicht genug Spieler und traten nicht an. Damit ist auch der SVK weiter mittendrin in der Abstiegs-Verlosung und steht vor dem Kracher gegen Jelmstorf. Gerdau muss bereits einen Tag zuvor bei Natendorf ran.

Die Ergebnisse im Überblick Staffel Süd

TuS Ebstorf II – SV Karwitz Nichtantritt Gast SV Holdenstedt II – TSV Gr. Hesebeck/R. 6:0 (3:0) Tore: 1:0 Herzog (3.), 2:0 Freimuth (14.), 3:0 D. Weuste (40.), 4:0 T. Weuste (59.), 5:0 Hunstein (62.), 6:0 Rahlfs (80.). SV Jelmstorf – SV Veerßen 2:2 (2:1) Tore: 1:0 Hernandez (29.), 2:0 Görner (45. +1), 2:1 Tarhan (45. +2), 2:2 Voigt (Strafstoß/82.). TV Rätzlingen – MTV Römstedt II 0:4 (0:1) Tore: 0:1 Schneider (39.), 0:2 Kahlstorf (68.), 0:3 König (84.), 0:4 Radtke (90.). FC Oldenstadt – MTV Himbergen 2:4 (0:3) Tore: 0:1 Mittendorf (4.), 0:2 Mittendorf (14.), 0:3 Baron (25.), 0:4 Mittendorf (60.), 1:4 Rutkowski (66.), 2:4 Rutkowski (71.). SV Ostedt – SV Natendorf 8:1 (4:1) Tore: 0:1 Riedel (10.), 1:1 Clasen (18.), 2:1 Wöllmann (19.), 3:1 Clasen (31.), 4:1 Clasen (37.), 5:1 Bode (70.), 6:1 Aschmies (82.), 7:1 Clasen (Strafstoß/86.), 8:1 Wöllmann (89.). MTV Gerdau – SSV Gusborn 3:1 (2:0) Tore: 1:0 Härig (17.), 2:0 Förster (43.), 2:1 Lühr (52.), 3:1 Giese (88.).