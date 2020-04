„Ganz schöne Auflagen“

Der DTTB-Katalog liest sich so bunt, wie es die Bälle künftig sein sollen. Die beiden Spielgeräte der jeweiligen Paarung sollen sich farblich deutlich voneinander unterscheiden (zum Beispiel in Weiß und Orange). Foto: Tom Nebe/dpa-tmn

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) ist ein Vorreiter für den möglichen Wiedereinstieg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb. Er empfiehlt Hygiene- und Sicherheitsregeln bei der Ausübung. Für die Spieler bedeutet das zu Zeiten von Corona: Jeder benutzt eigene Bälle.

Und angehaucht werden sollen die auch nicht mehr.

Uelzen/Landkreis – „Wann werden wir wieder im Verein Sport treiben können?“ Diese Frage quält in Zeiten der Corona-Pandemie nicht nur die Tischtennisspieler. Und wenn es so weit ist: Worauf müssen sie dann achten?

Der DTTB hat darauf bereits eine Antwort gefunden. Er hat einen zweistufigen Maßnahmenkatalog für den Zeitpunkt erarbeitet, ab dem die aktuellen Kontakteinschränkungen auch im Tischtennis gelockert werden und der Sportbetrieb behutsam wieder aufgenommen werden kann. Erst Trainings-, danach Wettkampfmodus, der regulär Ende August beginnen würde. Wie überall gilt aber auch beim Tischtennis, die Grundregeln einzuhalten: Abstand halten und auf die Hygiene achten!

Tischtennis ist ein Individual- und kein Kontaktsport. Die Gegner im Training und Wettkampf sind eine Tischlänge und damit mindestens 2,74 Meter voneinander getrennt. Das hat Tischtennis anderen Ballsportarten wie Fuß-, Hand-, Basket- und Volleyball beim Wiedereinstiegsszenario voraus.

Der DTTB-Katalog liest sich so farbenfroh, wie es die Bälle in den Duellen an der Platte künftig auch sein sollen. Die beiden Spielgeräte der jeweiligen Paarungen sollen sich farblich deutlich voneinander unterscheidbar (zum Beispiel in Weiß und Orange). Jeder Akteur nutzt eigene Bälle, die auch nur sie/er berühren und ins Spiel bringen darf.

Die Doppel entfallen. Das Spielsystem im Ligenspielbetrieb kann den zum Zeitpunkt des Saisonbeginns geltenden Bestimmungen angepasst werden (3er-, 4er-, oder 6er-Mannschaft ohne Doppel). Zu Auswärtsspielen sollen Teams nicht mehr gemeinsam, sondern individuell anreisen. Alle Empfehlungen sind in dem Kasten zusammengestellt.

Für Uelzens Tischtennis-Spieler ist das ein Hoffnungsschimmer: Beim TuS Soltendieck wurde rege in der WhatsApp-Gruppe diskutiert. Tenor: Tischtennis wird sich umstellen müssen. „Das sind ganz schöne Auflagen“, meint TuS-Spieler Olaf Müller, zugleich Staffelleiter der Bezirksklasse Herren und Pokalleiter Kreis Uelzen. Automatismen wie das Abwischen des Handschweißes am Tisch oder Anhauchen des Balles müssten abgestellt werden. „Das sind jahrzehntelange Gewohnheiten. Das bedingt gewisser Übung“, findet Müller und glaubt, dass einige Auflagen im Jugendbereich nicht umzusetzen sind.

Auch größere Vereine könnten vor Probleme gestellt werden, alle Anpassungen umzusetzen. Wie etwa bei den Obergrenzen für die Teilnehmerzahl. Generell begrüßt Müller die Maßnahmen aber. „Der Großteil will irgendwie einfach nur spielen. Wir wären bereit, diese Regularien umzusetzen!“

VON BERND KLINGEBIEL UND AREK MARUD