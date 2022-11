Uelzener Schiedsrichter Schiwan Yousef Al Haji bei der WM in Katar

Von: Bernd Klingebiel

In der WM-Dekoration eines Modehauses spürt Schiwan Yousef Al Haji in Uelzen vereinzelt Vorboten des Turniers in Katar auf, für das hierzulande auch kurz vor der Eröffnung noch keine Begeisterung herrscht. © Marud, Arek

Die Mehrheit der Deutschen fremdelt mit der Fußball-Weltmeisterschaft, die am 20. November in Katar beginnen wird. Schiwan Yousef Al Haji hingegen ist bereits voller Vorfreude. Der Uelzener ist einer von rund 20 000 ehrenamtlichen FIFA-Volunteers, die den Fans aus aller Welt während der Titelkämpfe mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen.

Uelzen – Al Haji wird am Freitag, 18. November, fast zeitgleich mit der deutschen Nationalmannschaft in dem Emirat am Persischen Golf eintreffen. Der Uelzener hat seinen Aufenthalt fest gebucht bis zum 19. Dezember, dem Tag nach dem Finale.

„Für mich als jemand, der sein ganzes Leben im Fußball verbracht hat, wird es eine ganz besondere Zeit, weil ich zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft sein werde. Das wird ein unvergessliches Erlebnis“, fiebert er dem sportlichen Großereignis entgegen.



Begonnen hat das Abenteuer für ihn bereits im März dieses Jahres. Schiwan Yousef Al Haji, der 2014 mit 20 Jahren aus Syrien zu seinen bereits in der Hansestadt lebenden Eltern floh und sich als Kicker der SV Teutonia Uelzen anschloss, bewarb sich übers Internet beim Fußball-Weltverband FIFA als Volunteer. „Ich dachte erst, das würde nie klappen.“ Bis Ende Mai passierte auch nichts. „Dann kam doch eine Mail, um online ein Interview zu machen“, schildert der Kurde in fließendem Deutsch.



Der Student an der Ostfalia in Suderburg buchte den Termin und stellte sich der Begutachtung. „Ende Juli kam dann die schöne Nachricht, dass ich offiziell FIFA-Volunteer bin und im Al Thumama-Stadion in Doha als Spectators Services eingesetzt werde. Dass ich mehrere Sprachen spreche – Deutsch, Arabisch, Kurdisch und Englisch – war, glaube ich, ein wichtiger Grund, warum ich ausgewählt wurde.“

In dem 40 000 Zuschauer fassenden Fußballtempel werden sechs Vorrundenspiele ausgetragen, darunter das auch politisch brisante Duell zwischen den USA und dem Iran. Der Uelzener wird aber auch den Senegal, die Niederlande, Spanien, Costa Rica, Katar, Belgien, Kanada und Marokko live in Al Thumama spielen sehen, dazu noch eine Achtel- und eine Viertelfinalpartie.



Al Haji hat sich um einen Posten bei der Begleitung der Referees im Stadion beworben. Nicht von ungefähr. Er ist Schiedsrichter-Obmann der SV Teutonia Uelzen und selbst aktiv. Der 28-Jährige leitet zumeist Partien auf Kreisebene, aber auch bis hoch zur Landesliga und war als Assistent in der Frauen-Regionalliga im Einsatz.



Die Flüge und die Freizeitaktivitäten im Wüstenstaat müssen die Freiwilligen selbst bezahlen. Die Unterkunft in einem gemeinsamen Center im südlichen Doha, die Verpflegung und Tickets für den öffentlichen Verkehr während der Schichten sind frei. In der katarischen Hauptstadt werden die Volunteers mit einheitlichen Uniformen ausgestattet.

Die Diskussionen rund um die umstrittenste Fußball-WM der Geschichte begleiten auch Schiwan Yousef Al Haji. Dem Golfstaat werden von Nichtregierungsorganisationen schwere Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen mit vielen toten Gastarbeitern vorgeworfen, der FIFA mutmaßliche Schmiergeldzahlungen bei der WM-Vergabe. Frauen sind in Katar nicht gleichberechtigt. Außerehelicher und gleichgeschlechtlicher Sex sind in dem muslimischen Staat mit bis zu sieben Jahren Haftandrohung verboten. „Die Einhaltung der Menschenrechte ist immer und überall von größter Bedeutung, ob in Katar oder anderswo“, betont Al Haji. Das Thema sei ihm persönlich „in letzter Zeit ein wenig übertrieben“ worden, einige „nutzen es für andere Zwecke aus“. Al Haji: „Dies bestätigten uns auch die Betreuer des Volunteering-Teams. Wir alle haben E-Learning zu diesem Thema erhalten. Daher habe ich persönlich keine besonderen Bedenken.“ Im Gegenteil: „Ich bin davon überzeugt, dass das Turnier für mich eine großartige Erfahrung sein wird, und ich empfehle allen Fußballfans die Teilnahme an diesem internationalen Sportfest in Katar“, sagt der Al Haji.



Er will in dem Wüstenstaat möglichst viel anschauen und mitmachen, wie das FIFA Fan Festival. Al Haji: „Ich bin sehr neugierig, diese Orte zu entdecken und freue mich schon auf das, was mich erwartet. Und ich bin sicher, dass ich viele neue Leute kennenlernen und viel Spaß haben werde.“