Vorrunde Gruppe B

Union Bevensen und MTV Römstedt II im Jastorfer Endspiel

Teilen

Römstedts Jonas Heider (links, mit dem Jastorfer Christian Besenthal) gelang gegen Oetzen das Tor zum 1:1-Endstand. © Klingebiel, Bernd

Der MTV Römstedt kann Turnier! Die 2. Fußball-Herrenmannschaft steht im Finale des 2. Mölders-Cup. Erst vor genau einer Woche (9. Juli) hat die Bezirksliga-Elf der Schwarz-Roten den hochkarätigen Intersport-Ramelow-Cup des SV Holdenstedt gewonnen.

VON BERND KLINGEBIEL UND IMMO DE LA PORTE

Jastorf – Die Römstedter Reserve aus der 2. Kreisklasse trifft als Sieger der Vorrundengruppe A im Endspiel des Jastorfer Vorbereitungsturniers am Sonntag (16. Juli, 17 Uhr) im Samtgemeindederby auf Union Bevensen. Der Titelverteidiger und favorisierte Kreisligist mühte sich am Freitagabend (14. Juli) durch die Gruppe B.

Vorrunde Gruppe A

Die Gruppe A bot den rund 150 Fans am Donnerstagabend in Jastorf durchweg spannende Spiele. Der gastgebende TSV war gegen den MTV Römstedt II zum Auftakt die überlegene Mannschaft, geriet dann aber durch einen Sonntagsschuss von Marc-Dominic Mießner in Rückstand, der herrlich oben links in den Winkel traf. Dabei blieb es auch, zumal der Pfosten einen möglichen und verdienten Ausgleich verhinderte.



Der TSV Jastorf vergab zunächst gute Tormöglichkeiten, ehe Marc-Dominic Mießner (rechts) zum Römstedter 1:0-Auftaktsieg traf. Matthies Boyer gratuliert. © Klingebiel, Bernd

Auch im zweiten Spiel hatten die Römstedter das nötige Glück auf ihrer Seite. Die klassenhöhere SVG Oetzen/Stöcken ging durch Neuzugang Dorian Hoffmann verdient in Führung und stand dicht vor dem 2:0. Doch Jonas Heider glich aus und sicherte dem MTV einen schmeichelhaften Punktgewinn.



Im abschließenden Match benötigte die SVG gegen Jastorf damit zwingend einen Sieg, musste sich aber mit einem 1:1 zufriedengeben. Für die Oetzen/Stöcken traf dabei erneut Dorian Hoffmann, ehe den Platzherren durch Leon Freimuth ein Last-Minute-Ausgleich gelang.



Und das in Unterzahl! Denn zwei Minuten zuvor hatte Torwart Ben Pavlas nach einer Notbremse gegen Sebastian Bannehr glatt Rot kassiert. Den verhängten Freistoß fischte der dann im Tor stehende Jastorfer Spielertrainer Marcel Claus gekonnt aus dem Eck.



Vorrunde Gruppe B

Am Freitagabend gewann Union Bevensen zum Start der Gruppe B zwar mit 2:0 gegen den SC Kirch-/Westerweyhe (1. Kreisklasse), aber der Sieg fiel ausgesprochen schmeichelhaft aus. Denn während der SCK eine Handvoll bester Chancen nicht nutzen konnte, schoss der Heide-Wendland-Ligist durch Christof Lühmann und Armir Muza genau zwei Mal aufs Tor – und traf jeweils!



Das 1:0 von Union Bevensen gestern Abend gegen den SC Kirch-/Westerweyhe: Der frühere SCK-Kicker Christof Lühmann schießt das Leder durch die Beine von Michael Liedtke, Torwart Timo Jasper hat keine Chance. © Immo de la Porte

Der SCK machte es bei seinem zweiten Auftritt dann dank eines Tores von Lars-Hendrik März besser und schlug den TV Rätzlingen mit 1:0. Das Team aus der 2. Kreisklasse schnupperte vor allem in der Schlussphase am Ausgleich.



Im letzten Spiel des Tages machte es Union dann spannend und unterlag dem TV Rätzlingen überraschend 0:1. Dennoch reichte diese Niederlage aufgrund des besseren Torverhältnisses hauchdünn, um das Finale zu erreichen. Nachdem Lühmann zwei Großchancen für die Kurstädter hatte liegen lassen, schockte Hans-Jörg Goritz den Favoriten, als er ziemlich frei trocken einschoss.