Fußball-Kreisliga: TSV Bienenbüttel trennt sich von Coach Frank Kathmann

Von: Arek Marud

Teilen

Frank Kathmann muss seinen Trainerstuhl beim Heide-Wendland-Ligisten TSV Bienenbüttel räumen. © Michael Klingebiel

Der TSV Bienenbüttel hat sich vier Spieltage vor Saisonende von seinem Trainergespann Frank Kathmann und Luke Veal getrennt. Der frühere Spielercoach Philipp Meyer übernimmt den Heide-Wendland-Ligisten übergangsweise bis Saisonende und soll gemeinsam mit Lars Witt den drohenden Abstieg verhindern.

Bienenbüttel - „Zwischen einigen Spielern und dem Trainer gab es zuletzt einen kleinen Knick. Wir haben viele Gespräche mit der Mannschaft geführt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es so nicht mehr weitergeht“, erklärte der Fußballvorstand des TSV in einem offiziellen Statement mit Blick auf die akute Abstiegsgefahr, ohne die der Klub nicht die Reißleine gezogen hätte.

Die Geschehnisse nach der 1:4-Niederlage am Sonntag beim SV Molzen führten zum endgültigen Aus. Nach Vereinsangaben soll Kathmanns überharte Kritik am Auftritt der Mannschaft den letzten Ausschlag gegeben haben. „Das kam beim Team nicht gut an.“ Der Coach sprach unter anderem gegenüber der AZ von einer „unterirdischen und schlechtesten Leistung, seitdem ich hier Trainer bin. So steigt man ab.“



Kathmann wollte sich am nicht zu der Trainertrennung äußern und erklärte gegenüber der AZ lediglich: „Ich wünsche dem TSV Bienenbüttel alles Gute.“

Auch Co-Trainer Luke Veal muss gehen und wird dem Verein in den letzten vier Runden auch als Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen.



Übergangsweise springen der frühere Spielertrainer Philipp Meyer und der aktuell langzeitverletzte Spieler Lars Witt ein. Sie sollen den Abstieg verhindern. Der Verein erhofft sich durch diese Doppel-Personalie den nötigen Impuls. Ein vorzeitiges Engagement von Thorsten Schüler, der spielklassenunabhängig Kathmanns Nachfolger ab Sommer werden wird (AZ berichtete), kam für die Verantwortlichen nicht infrage. „Wir wollten mit Thorsten unverbraucht in die neue Saison starten und aktuell einen Insider, der die Spieler bereits kennt. Philipp brennt für die vier Spiele. Sein Herz hängt am TSV.“



Die Vereinsführung betont, dass es sich „um eine saubere Trennung handelte. Wir schätzen Frank Kathmann unheimlich, sind gut auseinandergegangen und wollen uns bald noch einmal treffen.“