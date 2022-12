Danny Torben Kühn steigt wieder ein bei Teutonia Uelzen

Von: Bernd Klingebiel

Hilfsprogramm: Teutonias Eigengewächs und Routinier Danny Torben Kühn (von links) mit Valentin Sturmhoebel, Jahn Schedlo (Handballer Jevi Risch) und Dominik Bremer. © Privat

Personaloffensive der etwas anderen Art bei Teutonia Uelzen II: Die in der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland hochgradig abstiegsgefährdete und regelmäßig unter Spielermangel leidende Reserve erhält Unterstützung einer Hamburger Clique rund um Uelzens Ex-Oberliga-Stürmer Danny Torben Kühn.



Uelzen – Der 37-Jährige gab sein Saisondebüt für Teutonia II am letzten Sonntag (27. November) beim 1:4 in Ochtmissen. Nach rund dreijähriger Fußballer-Abstinenz war vor allem das Aufstehen am nächsten Morgen eine unerwartete Erfahrung für den Leiter eines Uelzener Fitnessstudios: „So einen schweren Muskelkater hatte ich noch nie.“

Danny Torben Kühn: „Völlig untrainiert“ ins erste Spiel gegen Ochtmissen

Ein paar Wochen zuvor hatte Kühn das erste und bis dahin auch einzige Mal mit der Mannschaft auf dem Rasen geübt. Als sein Coach und Freund Steffen Vick händeringend nach kickendem Personal für die Partie beim Ochtmisser SV suchte, sprang der ehemalige Viertliga-Spieler kurz entschlossen ein, obwohl er sich „völlig untrainiert“ fühlte – „Fitness ist eine andere Belastung.“



Kühn stürmte einst für Teutonia in der Landes- und Oberliga. Er ging den Weg der SV Drochtersen/Assel mit bis hoch hinauf in die Regionalliga; sechs Viertliga-Treffer stehen in seiner Vita. Bis zum Sommer 2020 war er Spielertrainer beim Niedersachsenligisten Heeslinger SC. In Ochtmissen ließ es Kühn mit dem 1:1-Pausenstand erstmal gut sein.



Ausgepumpt beim Pausenpfiff: „Das ist mir fast schon unangenehm“

„Das ist mir fast schon unangenehm, das zu sagen, aber ich fühlte mich, als hätte ich einen Marathon gelaufen. Ich fand Konditionstraining schon immer ganz, ganz schlimm“, musste er seine Auswechslung nach 45 Minuten nicht mal bestaunen. Und weil er Teutonia durch das Schirigespann stark benachteiligt sah, „bin ich sogar froh, dass ich nicht mehr konnte.“



Für die Reserve-Elf ist die Lage ernst. „Wir haben seit dem ersten Spieltag mit Personalproblemen zu kämpfen. Aufgrund von langwierigen Verletzungen sind aus dem 19-Mann-Kader von Anfang an zwei, drei Spieler ausgefallen, darunter auch Schlüsselspieler wie Laurin Sokoll“, erklärt Vick. Zum Punktspiel gegen Lemgow konnten die Blau-Gelben schon nicht mehr antreten.



Mit Danny Torben Kühn, der seit mehr als einem Jahr aus Hamburg wieder zurück ist in Uelzen, tauscht sich der Coach „natürlich auch über Fußball aus. Er ist einer meiner besten Freunde“, sagt Vick. Im Laufe der Hinrunde reifte die Idee, Kühn könne dem Team mit aus der Patsche helfen. Zumal in der Hamburger Clique des Torjägers ohnehin alle mal zusammen auflaufen wollen.



So hat Teutonia auf einen Schlag nicht nur die Spielerlaubnis für Kühn erworben, sondern auch die für den Ex-Heeslinger Liga-Innenverteidiger Dominik Bremer (32) sowie für Jahn Schedlo und Valentin Sturmhoebel, die beide in der Elbmetropole kickten.



Teutonia-Trainer Steffen Vick: „Was danach passierte, war wirklich toll“

„Markus Börngen hat einen unfassbar großen Anteil an der neuen Situation. Er konnte Danny überzeugen, seinen Pass bei Teutonia abzugeben“, lobt Vick seinen Vereins- und Teammitstreiter. „Was danach passierte, war wirklich toll. Dannys Freunde aus Hamburg waren auf einmal auch interessiert, wie sie Markus und mich unterstützen könnten“, erklärt der Uelzener Coach.



Vick: „Schon in Ochtmissen konnten meine jungen Spieler von Dannys Tipps profitieren.“ Allerdings würden die Vier „nicht immer zur Verfügung stehen. Sie schauen von Woche zu Woche, wie es aussieht“, schränkt der Coach ein. Kühn ist guter Dinge: „Es ist unser großes Ziel, gemeinsam auf dem Platz zu stehen.“ Der sportliche Ehrgeiz jedenfalls sei geweckt, und „total Spaß“ habe es in Ochtmissen zudem gemacht.