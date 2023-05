SV Ostedt greift nach der Entscheidung

Von: Aron Sonderkamp

Die Gerdauer jubelten zuletzt dreimal in Folge: Carl-Leon Oetzmann, Philipp Härig, Hendrik Stahlbock und Paul Förster; links der Holdenstedter Mathis Tollkühn. © Michael Klingebiel

Die 2. Fußball-Kreisklasse könnte mit Abpfiff des 23. Spieltags (Sonntag, 7. Mai) ihren ersten Aufsteiger hervorbringen. Dafür benötigt Spitzenreiter SV Ostedt am Sonntag jedoch auch die Schützenhilfe der SV Sperber Veerßen.



Uelzen/Landkreis – Vorerst muss der SV Ostedt vor heimischem Publikum jedoch seine eigenen Hausaufgaben gegen das Schlusslicht und Absteiger TSV Groß Hesebeck/Röbbel erledigen. Dieser zeigte zuletzt beim 2:2-Remis gegen Rätzlingen und dem 2:1 gegen Oldenstadt, dass er zum Stolperstein werden kann. Sollte dem Ostedter Kleeblatt der Sieg jedoch gelingen, richtet sich der Blick auf die Konkurrenz.

Der Aufstieg wäre fix, wenn der MTV Römstedt II bei der SV Sperber Veerßen nicht siegt. Dann kämen weder die MTV-Reserve (trotz eines Spiels in der Hinterhand), noch der TV Rätzlingen mehr an den SVO heran. Die Schützenhilfe würde die Veerßer Elf des am Saisonende scheidenden Trainers Oliver Ecke gern leisten: „Gegen Römstedt muss man schauen, wie die aufgestellt sind. Das Hinspiel konnten wir gewinnen, das erhoffe ich mir auch für das Rückspiel.“ Ecke geht allerdings auch davon aus, dass sich der MTV-Unterbau für das 0:2 im Hinspiel revanchieren wolle. Also gilt: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe mit offenem Ausgang.“



Das Spiel der Woche in der 2. Kreisklasse Süd: MTV Gerdaui - TuS Ebstorf II Noch vor zwei Spieltagen lagen zwischen dem MTV Gerdau auf dem vorletzten Tabellenplatz und dem rettenden Ufer satte zehn Punkte. Durch eine starke Serie von drei Siegen am Stück gegen Ostedt (2:1), Karwitz (5:3) und Holdenstedt II (1:0) rückte die Elf von Trainer Sven Rose wieder auf fünf Zähler an den SV Jelmstorf heran. Bei einem Sieg gegen den TuS Ebstorf II am Sonntag (15 Uhr) kann der Rückstand auf nur zwei Pünktchen schmelzen – zumal die Jelmstorfer beim Tabellenzweiten aus Himbergen ran müssen. Dementsprechend heiß ist der ganze MTV: „Wille und Glaube sind noch mehr als schon vorher in die Mannschaft zurückgekehrt. Wir wollen wieder an unsere Leistungen aus den Vorwochen anknüpfen und den vierten Sieg einfahren, um den Rückstand weiter zu verkürzen“, verspricht Rose. Um das zu erreichen, würde „das gesamte Team aus Trainern und Spieler alles geben“. Passend dazu ist der Kader bestens gefüllt. Lediglich zwischen den Pfosten müsse man rotieren.

Beim TuS ist die Luft im Saisonendspurt ein wenig raus: „Offen gesagt, ist die Saison für uns eigentlich gelaufen. Das sieht man leider auch an den Ergebnissen. Gegen Ostedt war das ja grauenvoll (1:6, Anm. d. Red.), obwohl es einem auf dem Feld gar nicht so vorkam“, erklärt Ebstorfs spielende Co-Trainer Nils Lankau. Ein Knackpunkt sei auch die Personal-Rochade. Gegen Gerdau fehle beispielsweise die ganze Innenverteidigung. Lankau verspricht jedoch: „Bevor jemand denkt, die Ebstorfer schenken das ab: Die Sportlerehre gebührt, dass wir gegen Gerdau alles geben, denn da geht’s ja um was.“



Einen weiteren Schritt in Richtung 1. Kreisklasse will auch der MTV Himbergen beim wieder abstiegsbedrohten SV Jelmstorf setzen. In Top-Form ist der Tabellenzweite jedoch nicht: „Gegen Veerßen (1:0) hat man gemerkt, dass die Derbyniederlage gegen Römstedt Spuren hinterlassen hat. Dazu kam, dass Veerßen ein gutes Spiel gegen uns gemacht hat“, sagt Felix Quittenbaum. Himbergens Coach warnt vor unangenehm zu bespielenden Jelmstorfern. „Durch Gerdaus beeindruckende Serie wird Jelmstorf keinen Millimeter herschenken. Wir müssen den Kampf annehmen, um dort zu bestehen.“



Der TV Rätzlingen muss als nächster Verfolger der Himberger gegen den SV Natendorf ran. Nach drei Siegen zum Re-Start folgte für den TVR eine kleine Durststrecke mit zwei 2:2-Remis gegen Ebstorf II und Groß Hesebeck, ehe ein erneuter Dreier gegen Gusborn gelang. Der SVN hat nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Jelmstorf etwas gutzumachen.



Der 23. Spieltag in der 2. Kreisklasse Süd (Sonntag, 7. Mai) SV Jelmstorf - MTV Himbergen (14 Uhr) MTV Gerdau - TuS Ebstorf II

SV Karwitz - SV Holdenstedt II

SV Veerßen - MTV Römstedt II

TV Rätzlingen - SV Natendorf

FC Oldenstadt - SSV Gusborn

SV Ostedt - TSV Gr. Hesebeck

(alle 15 Uhr)

Ebenfalls unzufriedenstellend ist die Gemengelage aktuell beim FC Oldenstadt. Niederlagen zuletzt gegen Holdenstedt II (1:2), Ebstorf II (4:6) und Groß Hesebeck (1:2) gingen mit teils schwachen Leistungen einher. Gegen den SSV Gusborn soll auf heimischem Geläuf die Wende her.



Der SV Holdenstedt II musste sich zuletzt zweimal knapp geschlagen geben. Sowohl gegen Ostedt als auch gegen die wiedererstarkten Gerdauer setzte es ein 0:1. Beim SV Karwitz, der in den vergangenen fünf Partien satte 31 Gegentore schluckte, gehen die Lila-Weißen dennoch als Favorit ins Rennen.