Barum, Rosche und Römstedt eröffnen das Holdenstedter Top-Turnier

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Auch im letzten Jahr standen sich der MTV Barum und SV Rosche zum Auftakt ihrer Gruppenspiele gegenüber. Barums Dennis Ohnesorge (links, gegen Felix Popko) traf zum 3:1-Endstand nach 45 Minuten. © Klingebiel, Bernd

Mit der Partie des MTV Barum gegen den SV Rosche beginnt am Mittwochabend, 5. Juli, in Holdenstedt das bedeutendste Saisonvorbereitungsturnier im Uelzener Fußball.

Uelzen-Holdenstedt - Am 18. Intersport-Ramelow-Cup (IRC) des SV Holdenstedt nehmen ausschließlich Fußball-Bezirksligisten teil. „Das hatten wir noch nie“, erklärt Mitorganisator Matthias Engelke. So verzichtet der zwölffache Turnier-Champion und Rekordsieger Teutonia Uelzen erstmals seit 2010 auf das Event. Der Landes- und ehemalige Oberligist nennt terminliche Gründe.

So läuft der 18. Intersport-Ramelow-Cup Gruppe A, Mittwoch, 5. Juli 18.45 Uhr MTV Barum – SV Rosche

19.45 Uhr SV Rosche – MTV Römstedt

20.45 Uhr MTV Römstedt - MTV Barum

Gruppe B, Freitag, 7. Juli 18.45 Uhr SV Holdenstedt –-SV Emmendorf

19.45 Uhr SV Emmendorf – VfL Suderburg

20.45 Uhr VfL Suderburg - SV Holdenstedt

Finalspiele, Sonntag, 9. Juli 13.00 Uhr Spiel um Platz 5

15:15 Uhr Spiel um Platz 3

17.30 Uhr Finale

Prämien: 1. Platz 250 Euro und Wanderpokal

2. Platz 150 Euro

3. Platz 100 Euro

4. Platz 50 Euro

Zudem werden der jeweils beste Spieler, Torschütze und Torhüter ausgezeichnet

Bisherige Turniersieger 2022: SV Holdenstedt

2021: Teutonia Uelzen

2020: nicht ausgetragen (Corona)

2019: VfL Suderburg

2014 - 2018: Teutonia Uelzen

2013: TuS Bodenteich

2011 - 2012: Teutonia Uelzen

2010: SV Holdenstedt

2006 - 2009: Teutonia Uelzen

2005: SV Emmendorf



Im Vorjahr verpasste die SV Teutonia die erneute Titelverteidigung. Sie verlor das Finale völlig überraschend, aber verdient nach Gegentoren von Leon Brockschnieder und des Ex-Teutonen Pietro Papa mit 1:2 gegen den Gastgeber und damaligen Bezirksligaaufsteiger SV Holdenstedt. Im Spiel um Platz drei besiegte der Bezirksligist VfL Suderburg den Ligarivalen MTV Barum mit 5:3 im Elfmeterschießen.

Als erfolgreichster Torschütze wurde 2022 Steven Langner (SV Holdenstedt/drei Treffer) ebenso mit einem Gutschein ausgezeichnet wie Nils Brüggemann (Teutonia) als bester Spieler des Turniers und Marcel Hartwig (Holdenstedt) als stärkster Torwart.



Der MTV Römstedt mit seinem neuen Chefcoach Moritz Niebuhr feiert seine Turnierpremiere. Der amtierende Vizemeister trifft am Mittwoch in der Vorrundengruppe A auf den MTV Barum und SV Rosche. Am Freitag, 7. Juli, greifen in der Gruppe B dann der SV Emmendorf, VfL Suderburg und Gastgeber SV Holdenstedt in das sportliche Geschehen ein.

Die Vorrundenpartien am Mittwoch und Freitag werden als Blitzturnier über jeweils eine Halbzeit (45 Minuten) ausgetragen. Die Gruppensieger bestreiten am Sonntag, 9. Juli, das Finale, die übrigen Teams die Platzierungsspiele, die allesamt über die vollen 90 Minuten laufen werden.