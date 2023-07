Bezirksliga: In Emmendorf steigt zum Auftakt ein Kreisderby

Spielpläne: So starten die Landes- und Bezirksligisten in die neue Saison 23/24

Von: Bernd Klingebiel

In der Bezirksliga eröffnen der SV Emmendorf (links) und MTV Römstedt gleich am 1. Spieltag die Reihe der Uelzener Kreisderbys. © Arek Marud

Rund vier Wochen vor dem Start in die Meisterschaftssaison 2023/24 hat der Fußballbezirk Lüneburg den Vereinen die vorläufigen Spielpläne für die Landesliga Lüneburg und die Bezirksliga-Staffel 1 zugesandt. Landesligist Teutonia Uelzen beginnt auswärts, in der Bezirksliga gibt‘s zum Auftakt ein Kreisderby.

Uelzen/Landkreis/Lüneburg - Teutonia Uelzen eröffnet die Landesliga-Saison am ersten August-Wochenende (5./6.) mit einem Auswärtsspiel beim heimstarken TSV Etelsen. Ihr erstes Heimspiel 23/24 bestreiten die Blau-Gelben eine Woche später gegen den SV Lindwedel-Hope, der als Aufsteiger eine überraschend starke letzte Saison spielte und sie auf Tabellenplatz acht beendete.

Die Oberligaabsteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf (4. Spieltag, 26./27. August) und Lüneburger SK Hansa (7. Spieltag, 16./17. September) erwartet Teutonia in der Hinrunde jeweils daheim. Unmittelbar nach dem Städtederby wartet am 8. Spieltag das Lokalduell gegen den TuS Neetze (8. Spieltag, Sonnabend, 23. September.).



Auch die Derbys gegen Aufsteiger TSV Bardowick (15. Spieltag, 11./12. November) und beim MTV Treubund Lüneburg (16. Spieltag, 18./19. November) kommen für die Uelzener per Doppelpack daher.



Die Hinrunde endet am 25./26. November. Anschließend sind bis zum 10. Dezember noch zwei Spieltage der Rückserie angesetzt. Die Winterpause endet bereits am 10./11. Februar mit der 20. Spielrunde. Saisonschluss ist am Sonnabend, 1. Juni.



Landesliga: Die ersten drei Spieltag in der Übersicht

1. Spieltag, 5./6. August SV Ahlerstedt/O. - MTV Soltau

TSV Etelsen - Teutonia Uelzen

TB Uphusen - SV Drochtersen/A. II

MTV Tb Lüneburg - TuS Harsefeld

TSV Barowick - Lüneburger SK

FC Worpswede - TuS Neetze

TSV Elstorf - FC Verden 04

FC Cuxhaven - VfL Güldenstern Stade

SV Lindwedel-Hope - FC Hagen/Uthlede

2. Spieltag, 12./13. August VfL Güldenstern Stade - TSV Elstorf

FC Verden 04 - FC Worpswede

Lüneburger SK - MTV Tb Lüneburg

TuS Harsefeld - TB Uphusen

SV Drochtersen/A. II - TSV Etelsen

Teutonia Uelzen - SV Lindwedel-Hope

FC Hagen/Uthlede - SV Ahlerstedt/O.

MTV Soltau - FC Cuxhaven

3. Spieltag, 26./27. August SV Ahlerstedt/O. - FC Cuxhaven

TSV Etelsen - TuS Harsefeld

TB Uphusen - Lüneburger SK

MTV Tb Lüneburg - TuS Neetze

TSV Bardowick - FC Verden 04

FC Worpswede - VfL Güldenstern Stade

TSV Elstorf - MTV Soltau

SV Lindwedel-Hope - SV Drochtersen/A. II

FC Hagen/Uthlede - Teutonia Uelzen

Bezirksliga: In Emmendorf steigt zum Auftakt ein Kreisderby

In der Bezirksliga beginnt die Saison am 5./6. August unter anderem mit einem Kreisderby. Der SV Emmendorf erwartet den amtierenden Vizemeister MTV Römstedt. Der VfL Suderburg bekommt es mit Landesligaabsteiger TSV Gellersen, der SV Holdenstedt mit Neuling Lüneburger SV zu tun. Barum genießt Heimrecht gegen den TuS Barendorf, der SV Rosche tritt bei Titelkandidat SV Küsten an.



Letzter Spieltag der Hinrunde ist am 12. November. Es folgen bis zum 3. Dezember noch drei Spieltage der Rückserie. Die Winterpause endet am 2./3. März mit dem 19. Spieltag.



Die genauen Anstoßtermine werden während der Spielebörsen festgezurrt. Die ersten drei Runden der vorläufigen Spielpläne der Landesliga Lüneburg und der Bezirksliga-Staffel 1 in der Übersicht:



Bezirksliga 1: Die ersten drei Spieltage in der Übersicht

1. Spieltag, 5./6. August SV Emmendorf - MTV Römstedt

MTV Barum - TuS Barendorf

SV Küsten - SV Rosche

SV Wendisch Evern - SV Scharnebeck

TuS Reppenstedt - TSV Adendorf

FC Heidetal - VfL Breese/L.

VfL Suderburg - TSV Gellersen

SV Holdenstedt - Lüneburger SV

2. Spieltag, 12./13. August TuS Barendorf - SV Holdenstedt

TSV Gellersen - FC Heidetal

VfL Breese/L. - TuS Reppenstedt

TSV Adendorf - SV Wendisch Evern

SV Scharnebeck - SV Küsten

SV Rosche - MTV Barum

Lüneburger SV - SV Emmendorf

MTV Römstedt - VfL Suderburg

3. Spieltag, 26./27. August TuS Barendorf - SV Emmendorf

TSV Gellersen - SV Wendisch Evern

VfL Breese/L. - SV Küsten

TSV Adendorf - MTV Barum

SV Scharnebeck - SV Holdenstedt

SV Rosche - Lüneburger SV

VfL Suderburg - FC Heidetal

MTV Römstedt - TuS Reppenstedt