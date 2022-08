Klare Notbremse, trotzdem kein Rot - geht das? Ja!

Der Torwart versucht, die Situation im Strafraum zu klären, bringt aber den Stürmer zu Fall. Unter Umständen gibt es für den Keeper nicht mal die gelbe Karte. © Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Der Fußball ist auch deswegen weltweit so erfolgreich, weil eher selten grundsätzlich am Regelwerk geschraubt wird. „Das Runde muss ins Eckige“ – das versteht im Prinzip jeder. Änderungen standen und stehen unter dem Motto, das Spiel schneller, attraktiver und torreicher zu machen.

VON MARCO HAASE

Uelzen/Landkreis - Das dies erfolgreich gelungen ist, können sich die Fußballfans vor Augen führen, wenn sie sich in Mediatheken Spiele aus den 1970er Jahren anschauen – vor lauter Standfußball und Verzögerung wird man da als Zuschauer oder Zuschauerin fast aggressiv (insofern war der legendäre Hinweis von Rudi Völler an Günter Netzer in einem noch legendäreren Interview gar nicht so verkehrt).

Zur neuen Saison 2022/2023 gibt es auch wieder einige Modifikationen im Regelwerk, diese begrenzen sich aber auf präzisere Formulierungen, Klarstellungen und Anpassungen an in der Praxis bereits gelebte Auslegungen. So müssen sich die Spielerinnen und Spieler, Unparteiischen sowie Fans weltweit im Jahr von Frauen-EM und Herren-WM nicht auch noch an grundlegend Neues gewöhnen.

Hervorzuheben sind die Änderungen der Auswechselregel im Profibereich, die Definition des sogenannten kontrollierten Spielens durch den Verteidiger bei einer Abseitsszene sowie die Reduzierung der persönlichen Strafen (also der gelben und roten Karten) nach taktischen Fouls.

Im Einzelnen:

Regel 3 – Spieler: zusätzliche Auswechslungen bei Elitewettbewerben

Der neue Text: „Bei Männer- und Frauenwettbewerben, an denen die ersten Teams von Vereinen der höchsten Liga oder A-Nationalteams teilnehmen und bei denen gemäß Wettbewerbsbestimmungen bis zu fünf Auswechslungen zulässig sind, hat jedes Team:

• maximal drei Auswechselgelegenheiten*,

• in der Halbzeitpause eine zusätzliche Gelegenheit für Auswechslungen.

*Nehmen beide Teams gleichzeitig eine Auswechslung vor, gilt dies als jeweils eine genutzte Auswechselgelegenheit pro Team. Bei mehreren Auswechslungen (oder Anfragen) eines Teams während derselben Spielunterbrechung gilt dies als eine genutzte Auswechselgelegenheit.

Verlängerung

• Schöpft ein Team sein Kontingent an Auswechslungen und/oder Auswechselgelegenheiten während der regulären Spielzeit nicht aus, wird dieses auf die Verlängerung übertragen.

• Wenn die Wettbewerbsbestimmungen den Teams in der Verlängerung eine zusätzliche Auswechslung gewähren, erhält jedes Team eine zusätzliche Auswechselgelegenheit.

• Auswechslungen dürfen auch vor Beginn der Verlängerung und in der Halbzeitpause der Verlängerung vorgenommen werden. Dabei wird das Kontingent an Auswechselgelegenheiten nicht belastet.“

Erläuterung:

Vorübergehend war die Regel 3 bereits geändert und ließ bis zu fünf Auswechselungen zu. Diese Modifikation wird nun fest im Regelwerk etabliert. Achtung, ganz wichtig für die Ligen unterhalb des Profibereichs (Kreis, Bezirk, Verband): Hier entscheiden die Spielausschüsse über die Auswechselmöglichkeiten.

Regel 11: Abseits

Neue Auslegung des kontrollierten Spielens durch den Verteidiger

Ein Verteidiger hebt eine strafbare Abseitsstellung aus, wenn er den Ball spielt und der Stürmer danach mit dem Leder ein Tor erzielt. Bisher galten die Kriterien: Bewusste Aktion des Abwehrspielers, eindeutige Bewegung zum Ball (nicht nur ein Block der Schussbahn). Dies wurde nunmehr ergänzt durch den Zusatz „in einer kontrollierten Art und Weise“. Das bedeutet, dass der Verteidiger unbedrängt, nicht in einem Zweikampf verwickelt und auch nicht in einer Abwehraktion in allerhöchster Not das Leder spielt. Außerdem muss der Ball bei diesem kontrollierten Spielen deutlich die Richtung verändern – ein Abfälschen oder Berühren zählt nicht als kontrolliertes Spielen (oder im englischsprachigen Original: „in a controlled manner“).

Bekanntlich löst ein Spielen des Verteidigers eine strafbare Abseitsstellung auf und der Stürmer erzielt ein reguläres Tor. Bislang sprachen wir von einem Spielen immer dann, wenn es eine bewusste Aktion darstellt. Dabei musste es sich um eine klare Bewegung zum Ball handeln. Diese musste mehr als ein Blocken sein. Der Fuß durfte nicht nur in die Schussbahn gestellt werden, sondern er musste eindeutig zum bereits gespielten Ball geführt werden. Dies konnte auch auf einen Kopfball zutreffen.

Jetzt wurde dies jedoch mit dem Zusatz „in a controlled manner“, das heißt „in einer kontrollierten Art und Weise“, ergänzt.

Regel 12 – Fouls und sonstiges Fehlverhalten

Reduzierung bei persönlichen Strafen

Diese Anpassung gilt bei taktischen Vergehen wie einer Notbremse oder der Verhinderung eines aussichtsreichen Angriffs. Rücksichtslose oder brutale Fouls erfordern nach wie vor die gelbe oder rote Karte – insofern kann eine überharte, gesundheitsgefährdende Blutgrätsche auch gleichzeitig eine Notbremse sein, den roten Karton gibt es trotzdem. Bei taktischen Vergehen reduziert sich die persönliche Strafe bei einer ballorientierten Aktion im Strafraum, beim schnell ausgeführten Freistoß („quick free kick“) sowie bei einer Vorteilssituation. Also: Statt rot gibt’s dann nur gelb. Und statt gelb gibt es nichts. In der Praxis können auch zwei der drei genannten Punkte zutreffen – dann gibt es auch eine doppelte Reduzierung.

Ein Beispiel aus der Praxis: Der Stürmer läuft mit dem Ball am Fuß in den Strafraum und hat nur noch den Keeper vor sich. Der Torwart geht mit dem Fuß in Richtung Ball, um zu klären, bringt dadurch aber den Stürmer zu Fall. Also keine rotwürdige Blutgrätsche, sondern eine ballorientierte Aktion, bei der – Pech – auch der Angreifer gefoult wird. Durch dieses leichte Foul verhindert der Torwart eine klare Torchance. Aber: Bevor der Unparteiische pfeift und auf Strafstoß entscheidet, springt der Stürmer wieder auf die Beine, kann weiterspielen und das Tor erzielen. Entscheidung des Referees: Vorteil, Tor. Erläuterung: Da es eine ballorientierte Aktion war (und zum Beispiel auch kein Halten), hätte es trotz der klaren Notbremse bei einem Strafstoß-Pfiff nur die gelbe Karte gegeben (erste Reduzierung). Durch den vom (sehr guten) Schiedsrichter gegebenen Vorteil wird der gelbe Karton dann auch noch wegreduziert.

Weitere Änderungen, Präzisierungen und Klarstellungen zur neuen Saison 2022/2023:

Regel 8 – Beginn und Fortsetzung des Spiels: Münzwurf des Schiedsrichters

Münzwurf des Schiedsrichters: Hier wurde der Regeltext mit Blick auf den Münzwurf präzisiert, dass dies eindeutig die Aufgabe des Referees ist. © Bernd Klingebiel

Hier wurde der Text mit Blick auf den Münzwurf präzisiert, dass dies eindeutig die Aufgabe des Referees ist (und damit auch dem bereits vorhandenen Text in Regel 10, Bestimmung des Spielausgangs, angepasst): „Der Schiedsrichter wirft eine Münze. Das Team, das den Münzwurf gewinnt, kann entweder wählen, auf welches Tor es in der ersten Halbzeit spielt, oder den Anstoß ausführen.“

Regel 10 – Bestimmung des Spielausgangs: Teamoffizielle

In Regel 10 wurde der Text mit Blick auf persönliche Strafen für Teamoffizielle (Trainer, Co-Trainer, Ärzte…) präzisiert: „Ein Spieler, Auswechselspieler, oder ausgewechselter Spieler oder Teamoffizieller darf verwarnt oder des Feldes verwiesen werden.“ Denn: Während eines Elfmeterschießens können natürlich auch Teamoffizielle wegen Unsportlichkeit oder grober Unsportlichkeit mit dem gelben oder roten Karton bedacht werden.

Noch mal die Regel 12 – Fouls und sonstiges Fehlverhalten

Handspiel des Torhüters

Hier wurde der Text im Abschnitt „Verhindern eines Tors oder Vereiteln einer offensichtlichen Torchance“ genauer gefasst, da man bisher annehmen konnte, dass ein Torwart für ein Handspielvergehen in seinem eigenen Strafraum unter Umständen vom Platz gestellt werden konnte (wenn er zum Beispiel einen Ball unerlaubt ein zweites Mal berührt). Hier der neue Passus: „Wenn ein Spieler ein Tor oder eine offensichtliche Torchance des Gegners durch ein Handspielvergehen vereitelt, wird er unabhängig vom Ort des Vergehens des Feldes verwiesen (mit Ausnahme des Torhüters im eigenen Strafraum).“

Verlassen des Spielfelds und Vergehen gegen eine Drittperson

Der neue, klarer gefasste Text: „Wenn der Schiedsrichter das Spiel aufgrund eines Vergehens eines Spielers inner- oder außerhalb des Spielfelds gegen eine Drittperson unterbricht, wird das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt, es sei denn, das Vergehen wird mit einem indirekten Freistoß geahndet, weil der Spieler das Spielfeld ohne die Erlaubnis des Schiedsrichters verlassen hat. Der indirekte Freistoß wird an der Stelle auf der Begrenzungslinie ausgeführt, an der der Spieler das Spielfeld verlassen hat.“

Die Erläuterung: Nach dem Regelwerk wird ein Vergehen eines Spielers gegen eine Drittperson (also nicht gegen einen anderen Spieler oder Teamoffiziellen, sondern beispielsweise gegen einen Zuschauer) neben der persönlichen Strafe (gelb oder rot) nicht mit einem Freistoß geahndet. Aber: Wenn dieser Akteur das Spielfeld einfach ohne Erlaubnis des Referees verlässt, während der Ball im Spiel ist, um gegen eine Drittperson beispielsweise unsportlich oder grob unsportlich zu agieren, dann wird dieses unerlaubte Verlassen mit einem indirekten Freistoß geahndet, und zwar dort, wo der Spieler den Platz verlassen hat.

Regel 14 – Strafstoß: Position des Torhüters

Auch hier gibt es einen neuen, klareren Wortlaut: „Bei der Ausführung des Strafstoßes muss sich der Torhüter mindestens mit einem Teil eines Fußes auf, oder über oder hinter der Torlinie befinden.“

Die Erläuterung: Bisher musste der Torwart im Moment der Ausführung eines Strafstoßes (oder eines Elfmeters zur Spielentscheidung) mindestens einen Teil eines Fußes auf oder über der Torlinie haben. Eigentlich handelte es sich bislang um ein Vergehen, wenn sich der Keeper mit einem Fuß vor und dem anderen hinter der Torlinie befand – auch wenn dies natürlich keinen unfairen Vorteil darstellte. Der neue Text präzisiert die Bestimmung zugunsten des Torhüters.