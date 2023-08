Zu wenig Schiedsrichter: Fußballkreis zieht elf Mannschaften Punkte ab

Fußball

+ © De la Porte, Immo Der Heide-Wendland-Kreis benötigt insbesondere jüngere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. So wie Johanna Berning (hier in der Diskussion mit Wriedels Lasse Nimz). © De la Porte, Immo

Weil elf Vereine im NFV-Kreis Verden zu wenige Schiedsrichter aufbieten, sind sie mit Punkteabzügen bestraft worden. Auch die Verantwortlichen des Fußball-Kreises Heide-Wendland haben sich schon mit dem Thema befasst.

Uelzen/Verden – In der neuen Saison wird es in Uelzen solche Strafen aber nicht geben. Von der Maßnahme der Verdener ist unter anderen in der Landesliga der TB Uphusen betroffen, und in der Bezirksliga-Staffel III sind es der TV Oyten und der SV Vorwärts Hülsen. Der Turnerbund, ein Rivale der SV Teutonia Uelzen, soll mit zwei Minuspunkten in die Saison starten und hat Einspruch eingelegt. Die beiden Teams aus Oyten und Hülsen beginnen demnach mit jeweils drei Minuszählern.

Kreisligist startet mit acht Minuspunkten

Auch auf Kreisebene wird es Punktabzüge geben. Wie die in Syke beheimatete Kreiszeitung und das Internetportal fupa.net weiter berichtet haben, wurde der Kreisligist TSV Thedinghausen besonders hart getroffen, da die Mannschaft bereits vor dem ersten Spieltag mit einem Rückstand von acht Punkten beginnt.



Die Konkurrenten der Verdener Teams in der Landesliga und Bezirksliga müssen bisher keine Strafe befürchten. Der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung wird bei den geahndeten Vereinen laut, dabei ist die Ausschreibung im Kreis Verden eindeutig: „Fehlende Schiedsrichter werden (...) bestraft: Bei Nichterfüllung wird für jeden fehlenden Schiedsrichter eine Strafe festgesetzt. Erfüllt ein Verein in dem darauffolgenden Spieljahr das Schiedsrichter-Soll erneut nicht, wird dem Verein für jeden fehlenden Schiedsrichter zusätzlich zur Geldstrafe ein Punkt abgezogen.“ Der Abzug erfolgt bei der höchst spielenden Seniorenmannschaft (Frauen/Herren). Spielen Frauen- und Herrenmannschaft in der gleichen Spielklasse, erfolgt der Punktabzug bei den Männern.



Landesweite Regelung gefordert

Auch die Verantwortlichen des Kreisfußballverbandes Heide-Wendland haben sich mit diesem Thema befasst. Vor Kurzem wurde darüber bei einem Online-Staffeltag der Männer diskutiert. „Punkteabzug sollte das letzte Mittel sein. Und wenn, dann sollte es landesweit geregelt werden. Es kann nicht sein, dass es ein Kreis macht und ein anderer nicht. Das ist in höheren Klassen dann schon ein verzerrter Wettbewerb“, berichtete Thomas Behnken vom SV Küsten, der ein stellvertretender Heide-Wendland-Vorsitzender ist und auch dem Kreisspielausschuss angehört. Er gehe davon aus, dass der Niedersächsische Fußballverband (NFV) bis 2024 dieses Thema einheitlich geregelt hat.



Fußballkreis Heide-Wendland: Ab dem vierten Verstoß in Folge Punktabzug Ausschreibung des Fußballkreises Heide Wendland, Paragraf 11 (Auszug): Für jede zum Spielbetrieb gemeldete Mannschaft, deren Spielklasse mit neutralen Schiedsrichtern besetzt wird, ist ein anerkannter Schiedsrichter zu stellen (Stichtag: 1. Juli). Für Mannschaften in Spiel- bzw. Jugendspielgemeinschaften hat der für die Meldung verantwortlich zeichnende Verein (erstgenannter Verein) je einen anerkannten SR zu stellen. Ein „Schiedsrichter-Überschuss“ im D- bis B-Juniorenbereich kann nicht zum Ausgleich eines Defizits im Frauen-, Herren- bzw. A-Juniorenbereich verwendet werden.

Bei Nichterfüllung des Schiedsrichter-Solls wird für jeden fehlenden Schiedsrichter nach Ablauf des Spieljahres eine Strafe erhoben in Höhe von:

. Vereine bis zur Kreisliga: 150 Euro € (erstmaliger Verstoß), 200 Euro (Folgeverstöße), 125 Euro erstmaliger Verstoß Jungschiedsrichter.

. Vereine bis zur Landesliga: 250 Euro € (erstmaliger Verstoß), 300 Euro (Folgeverstöße), 225 Euro erstmaliger Verstoß Jungschiedsrichter.

. Vereine ab Oberliga: 350 Euro (erstmaliger Verstoß), 400 Euro (Folgeverstöße), 325 Euro erstmaliger Verstoß Jungschiedsrichter.

. Vereine ohne Seniorenmannschaft: 125 Euro (erstmaliger Verstoß), 200 Euro (Folgeverstöße). » Wichtig: Ab dem 4. Verstoß in Folge wird für jeden fehlenden Schiedsrichter zusätzlich zur Geldstrafe ein Punkt abgezogen. Der Punktabzug erfolgt bei der höchstspielenden Senioren/innenmannschaft des Vereins im Verbandsgebiet.



„In dieser Saison wird es bei uns keine solche Strafen geben. Man bekommt generell die Problematik mit Punktabzügen sowieso nicht bekämpft“, verweist Behnken darauf, dass die Vereine trotz aller Schwierigkeiten sich noch mehr um Schiedsrichternachwuchs bemühen müssen.



+ Der Heide-Wendland-Kreis (Schiedsrichter Tjorven Peters vom Lüneburger SK mit Gespann beim Spiel des SC Kirch-/Westerweyhe) wünscht sich eine niedersachsenweit einheitliche Regelung bezüglich der Punktabzug-Problematik. Im Kreis Verden starten wegen Schiedsrichtermangels mehrere Mannschaften mit Minuspunkten in die neue Saison. © De la Porte, Immo

Bilel Bourkhis, Verdens Kreisschiedsrichterobmann (KSO), hätte diese Situation für die betroffenen Vereine gern vermieden. Er sagte in einem Artikel der Kreiszeitung: „Es ist nicht in unserem Interesse, dass wir die Vereine bestrafen wollen. Allerdings haben wir die Problematik bereits vor vier Jahren öffentlich gemacht und explizit darauf hingewiesen, dass wir bezüglich der benötigten Schiedsrichter für die Sicherstellung des Spielbetriebes extrem rückläufige Zahlen haben.“ Da die Sanktionen in Form von Geldstrafen jedoch nahezu wirkungslos geblieben sind, wurde zu den unpopulären Maßnahmen in Form von Punktabzügen gegriffen. Bourkhis: „Aber auch da hatten die Vereine noch eine einjährige Bewährungsfrist. Das ist in der Ausschreibung auch deutlich zu sehen. Somit war eigentlich genügend Zeit, um die geforderte Sollstärke zu erreichen.“



„Für gute Jugendarbeit auch noch bestraft“

Besonders bitter trifft die Strafe den TSV Thedinghausen, dem die Meldung aller Jugendteams aus einer Spielgemeinschaft zum Verhängnis wird: „Was kann ich als Trainer dafür, dass der Verein nicht genügend Schiedsrichter hat? Zumal die Abzüge in erster Linie der Tatsache geschuldet sind, dass der Verein alle Jugendteams aus der Spielgemeinschaft unter seinem Namen gemeldet hat. Somit wird man für seine gute Jugendarbeit auch noch bestraft“, ärgert sich TSV-Männer-Trainer Axel Sammrey im Kreiszeitungsartikel.



Problematik war lange bekannt

Den Ärger kann Uwe Stolte, Vorsitzender des Spielausschusses des Kreises Verden, laut Kreiszeitung nachvollziehen: „Aber die Verantwortlichen in Thedinghausen wussten um die Problematik. Ich habe schon vor Jahren darauf hingewiesen. Da wurde einfach nicht aufgepasst und nun stehen sie dafür in der alleinigen Verantwortung.“



Die erwartete Protestwelle blieb im Übrigen beim anschließenden Info-Abend des NFV Kreises Verden aus. Zum einen weil Kreisschiedsrichterlehrwart Daniel Ballin laut Kreiszeitung alle Argumente überzeugend konterte. Aber auch weil nur 22 Vereinsvertreter anwesend waren. az, ce

Schiri-Obmann Volker Leddin: „Die Situation ist beunruhigend“

Der Kreis Verden greift durch und brummt mehreren Vereinen Punktabzüge wegen Schiedsrichtermangels auf. Ähnliche Strafen drohen Vereinen des Heide-Wendland-Kreises (noch) nicht. „Die Situation ist aber beunruhigend“, erklärt Volker Leddin, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses.

345 Unparteiische (darunter 60 Jung-Schiedsrichter) stehen dem Heide-Wendland-Kreis (HWK) aktuell zur Verfügung. Klingt nach viel, ist aber viel zu wenig. „Wir benötigen 100 Schiedsrichter zusätzlich. Vor allem bei den Junioren“, erklärt Volker Leddin. Auch im Seniorenbereich gab’s Probleme. In der zweiten Halbserie 2022/23 konnten Spiele der 1. Kreisklasse nicht mehr mit Gespannen besetzt werden. Leddin: Die Liste war häufig leer.“



Die Pandemie hat die Situation verschärft. „Wir konnten zwei Jahre lang keine neuen Schiedsrichter ausbilden. Gerade Nachwuchs können wir sehr gut gebrauchen.“ Größter Nachholbedarf herrscht im Kreis Lüchow-Dannenberg. „Dort sind viele ältere Schiedsrichter an den Wochenenden mehrfach unterwegs“, schildert Leddin. Kein Wunder, dass der nächste Schiedsrichter-Anwärterlehrgang am 16. September im Krisenherd beim SV Küsten stattfindet.



Auch im Kreis Uelzen ist die Lage angespannt. „Etwa zehn Vereine haben gar keine Schiedsrichter“, verrät Leddin. Auf der anderen Seite gibt es vier Klubs, die sich im HWK durch eine hohe Anzahl aktiver Referees auszeichnen: SV Eintracht Lüneburg (14), SV Holdenstedt (11), TuS Erbstorf (11) und MTV Treubund Lüneburg (10).



Leddin ist dennoch zuversichtlich: „Wir sind positiv gestimmt, dass wir die Zahlen steigern können.“ Von Punktabzügen als Strafen hält er wenig. „Wir sind kein Freund davon. Das gibt natürlich Ärger. Wir konzentrieren uns darauf, dass Vereine mehr Schiedsrichter melden müssen.“



Immerhin könne der HWK seit der Fusion der drei Fußballkreise schon die D-Jugend mit Schiedsrichtern bestücken. Nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Für Leddin ist der Einstieg in der U12 ideal. „Ab der C-Jugend sind die Neulinge überfordert.“



Bewährt habe sich außerdem das Patensystem. Ältere Referees begleiten und unterstützen die unerfahrenen Nachwuchsschiris.



Den Vereinen des HWK drohen noch keine Punktabzüge wegen eventuellen Schiedsrichtermangels. Das passiert erst, wenn in vier aufeinanderfolgenden Saisons die Sollzahl unterschritten wird. Anders als beispielsweise im Kreis Verden wurde hier die „Sünderstatistik“ wegen Corona vor der Spielzeit 2022/23 wieder auf null gesetzt. am