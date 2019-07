Hand ist Hand? Es kommt drauf an...

Egal, ob der Treffer zählt oder nicht: Wer so übertrieben und unsportlich jubelt, kassiert in jedem Fall den gelben Karton. Foto: DPA

Uelzen/Landkreis – Sie gehört zu den wichtigsten Regeln im Fußball überhaupt, die Regel 12: Fouls und unsportliches Betragen. Wer den Sport verstehen will, sollte zuvorderst diese Regel beherrschen, um die es im zweiten Teil der AZ-Serie zu den Fußball-Regeländerungen geht. Ab der neuen Saison treten vor allem beim komplexen Thema „Handspiel“ einige entscheidende Neuerungen in Kraft, die jeder aktive und passive Fußballer kennen sollte, um kompetent und vorurteilsfrei mitdiskutieren zu können.

+ Marco Haase Für die AZ-Sportredaktion hat DFB-Schiedsrichter-Beobachter und Referee-Coach Marco Haase (SV Holdenstedt, NFV-Kreis Heide-Wendland) in einer dreiteiligen Serie die wichtigsten Regeländerungen zusammengestellt und kommentiert. Marco Haase ist zudem Mitglied des Verbandsschiedsrichter-Lehrstabes des Niedersächsischen Fußball-Verbandes und Beisitzer im Kreisschiedsrichter-Ausschuss Heide-Wendland. Der seit mehr als drei Jahrzehnten aktive Unparteiische, der unter anderem zehn Jahre lang als Schiedsrichter und Assistent in der 3. und 4. Liga aktiv war, empfiehlt: Die Mannschaften sollten sich vor Beginn der wichtigen Spiele der neuen Saison mit den Regeländerungen beschäftigen und auch den Sachverstand der Schiedsrichter hinzuziehen, zum Beispiel, indem sie zu ihren Trainingseinheiten Unparteiische einladen, um die wichtigsten Neuerungen erläutert zu bekommen. Marco Haase, viele Jahre auch als AZ-Redakteur und Autor der Kolumne „Pfiff der Woche" aktiv, hat hier und da auch noch ein paar weitere Hinweise für Regelfüchse eingebaut.

Regel 12: Fouls und unsportliches Betragen

Änderung:

Es ist ein Vergehen, wenn ein Spieler

- den Ball absichtlich mit der Hand/dem Arm berührt (einschließlich Bewegungen der Hand/des Arms zum Ball),

- in Ballbesitz gelangt, nachdem ihm der Ball an die Hand/den Arm springt und er danach

- direkt mit der Hand/dem Arm (ob absichtlich oder nicht) ins gegnerische Tor trifft (gilt auch für Torhüter),

- zur Torchance kommt.

Ein Vergehen liegt in der Regel vor, wenn ein Spieler den Ball mit der Hand/dem Arm berührt und

Der Regeltext zum schwierigen Thema „Handspiel" wurde konkretisiert. Beispiel: Wenn der Arm über der Schulter ist, wird das Handspiel künftig grundsätzlich bestraft. - seinen Körper durch die Hand-/Armhaltung unnatürlich vergrößert,

- sich seine Hand/sein Arm über Schulterhöhe befindet (außer der Spieler spielt den Ball vorher absichtlich mit dem Kopf oder dem Körper – einschließlich des Fußes –, und der Ball springt ihm dabei an die Hand/den Arm).

Ein Vergehen liegt auch vor, wenn der Ball in einer der obigen Situationen vom Kopf oder Körper (einschließlich des Fußes) an die Hand/den Arm eines anderen, nahe stehenden Spielers springt.

Abgesehen von diesen Vergehen liegt in folgenden Situationen, in denen der Ball an die Hand/den Arm eines Spielers springt, in der Regel kein Vergehen vor:

- Der Ball springt direkt vom eigenen Kopf oder Körper (einschließlich des Fußes) des Spielers an dessen Hand/Arm.

- Der Ball springt direkt vom Kopf oder Körper (einschließlich des Fußes) eines Spielers an die Hand/den Arm eines anderen, nahe stehenden Spielers.

- Die Hand ist nahe am Körper, und die Hand-/Armhaltung vergrößert den Körper nicht unnatürlich.

- Ein Spieler berührt den Ball im Fallen mit der Hand/dem Arm, wobei sich seine Hand/sein Arm zum Abfangen des Sturzes zwischen Körper und Boden befindet und nicht seitlich oder senkrecht vom Körper weggestreckt wird.

Kommentar:

Mein Appell an alle Fußballer: Lasst es uns mit dem schwierigen Thema „Handspiel“ konstruktiv versuchen, auch wenn es nach wie vor Grauzonen geben wird. Der Regeltext zum Thema „Handspiel“ wurde nach vier Hauptgrundsätzen neu gestaltet.

1. Es widerspricht dem Geist des Fußballs, wenn ein Tor mit der Hand erzielt wird, auch wenn es unabsichtlich war.

2. Ein Handspiel soll dann geahndet werden, wenn der Spieler daraus in Ballbesitz kommt und daraus ein Tor oder eine große Torchance entsteht.

3. Wenn sich der Arm über der Schulter befindet, liegt selten eine natürliche Körperhaltung vor – das gilt auch bei der Grätsche, zum Beispiel im eigenen Strafraum.

4. Wenn sich der Spieler beim Fallen abstützt, ist das in der Regel natürlich und nicht zu ahnden.

Ein mit der Hand erzieltes Tor zählt grundsätzlich nicht mehr – egal, ob Absicht oder nicht. Und wenn sich der Arm über der Schulter befindet, ist das generell mit dem Freistoß- oder Strafstoß-Pfiff zu ahnden.

Änderung:

Für den Torhüter gelten beim Handspiel außerhalb des eigenen Strafraums die gleichen Regeln wie für alle übrigen Spieler. Innerhalb des Strafraums kann der Torhüter für kein Handspiel, das mit einem direkten Freistoß oder einer entsprechenden Strafe geahndet wird, bestraft werden, sondern nur für ein Handspiel, das einen indirekten Freistoß zur Folge hat. Berührt der Torhüter den Ball unerlaubterweise innerhalb des eigenen Strafraums mit der Hand/dem Arm, wird ein indirekter Freistoß, aber keine Disziplinarmaßnahme verhängt.

Ein indirekter Freistoß wird gegeben, wenn ein Torhüter innerhalb des eigenen Strafraums den Ball

Nach einem missglückten Klärungsversuch dürfen die Torleute ab sofort auch absichtliche Zuspiele der eigenen Mannschaft mit den Händen aufnehmen. - mit der Hand/dem Arm berührt; es sei denn, er hat den Ball bei einem Klärungsversuch eindeutig mit dem Fuß gespielt oder zu spielen versucht nach einem absichtlichen Zuspiel eines Mitspielers mit dem Fuß zum Torhüter oder einem direkt zugespielten Einwurf eines Mitspielers.

Kommentar:

Manche Torhüter sind Super-Techniker (Manuel Neuer) – manche eher nicht. Nach einem missglückten Klärungsversuch darf der Keeper das Leder nun auch nach einem absichtlichen Zuspiel oder Einwurf in die Hand nehmen. Das ist kein Vergehen, weil eindeutig keine Absicht vorlag, die Kugel mit den Händen zu berühren. Das wird in der Praxis kein Problem sein und Stress eher vermeiden – eine sinnvolle Regeländerung. Übrigens: Es heißt deswegen „Zuspiel“, weil die Bezeichnung „Rückpass“ falsch ist – der Verteidiger kann auch von der eigenen Torauslinie auf seinen Keeper passen, der zum Beispiel an der Strafstoßmarke steht.

Änderung:

Entscheidet sich der Schiedsrichter, einen Spieler zu verwarnen oder des Feldes zu verweisen, wird das Spiel erst nach Abschluss des Verfahrens für diese Disziplinarmaßnahme fortgesetzt. Es sei denn, das Team, das das Vergehen nicht begangen hat, führt den fälligen Freistoß schnell aus und kommt so zu einer klaren Torchance, ehe der Schiedsrichter mit dem Verfahren für die Disziplinarmaßnahme begonnen hat. In diesem Fall wird die fällige Persönliche Strafe bei der nächsten Spielunterbrechung ausgesprochen.

Kommentar:

Will eine Mannschaft unbedingt den Vorteil und führt den Freistoß ganz schnell aus, dann gibt es die fällige Persönliche Strafe bei der nächsten Spielunterbrechung. Eine einschneidende, aber sinnvolle Änderung im Geiste des Fußballsports. Ein Team, das von einem Foul betroffen ist, soll durch die schnelle Ausführung eines Freistoßes einen möglichst großen Vorteil bekommen. Zudem soll gefördert werden, dass mehr Tore fallen, denn Tore machen den Fußball attraktiv. Wichtig: Sollte der foulende Spieler eine große Torchance zunichte gemacht haben, gibt es im Nachhinein nur noch die Gelbe statt Rote Karte. Denn: Die andere Mannschaft hat ja durch die schnelle Freistoß-Ausführung die große Möglichkeit wiederbekommen.

Dies ist vergleichbar mit Szenen, in denen der Referee trotz Vereitelung einer klaren Torchance wegen der anschließenden Riesen-Möglichkeit auf Vorteil entscheidet. Auch dann gibt es danach nur „Gelb“, nicht „Rot“. Übrigens lernen wir an dieser Stelle noch ein paar Fußball-Fachbegriffe: „Persönliche Strafen“ sind die Kartons (Gelb, Gelb/Rot, Rot) oder, je nach Spielklasse, die Zeitstrafe – eben persönlich für den individuellen Sünder. „Spielstrafen“ sind der indirekte und direkte Freistoß sowie der Strafstoß. Und diese „Spielstrafen“ sind gleichzeitig, Mengenlehre, auch noch „Spielfortsetzungen“ (wie Einwurf, Abstoß, Eckstoß, Anstoß und Schiedsrichter-Ball). Aber nun ist es auch gut mit der Klugsch… Weiter geht’s.

Änderung:

Ein Spieler wird bei übertriebenem Torjubel verwarnt, selbst wenn das Tor aberkannt wird.

Kommentar:

Eine Reaktion vor allem auf den Videobeweis. Egal, für alle Klassen gilt: Wer sich zum Beispiel das Trikot vom Leib reißt, in die Fankurve springt, den Platz verlässt – das ist unsportlich und eine zwingende Gelbe Karte. Und wer zuvor bereits „Gelb“ kassiert hatte, fliegt mit „Gelb/Rot“ vom Platz. Jeder soll und darf sich freuen, soll aber kein Theater aufführen, sagt die FIFA. Die Energie, die manch Akteur für die Performance nach einem Treffer aufwendet, könnte er besser für das nächste Tor nutzen.

Änderung:

Wirft oder tritt ein Spieler, der auf oder abseits des Spielfelds steht, einen Gegenstand (außer dem Spielball) auf beziehungsweise gegen einen gegnerischen Spieler oder wirft oder tritt er einen Gegenstand (einschließlich des Balls) auf beziehungsweise gegen einen gegnerischen Spieler, Auswechselspieler, ausgewechselten oder des Feldes verwiesenen Spieler, einen Teamoffiziellen, einen Spieloffiziellen oder den Spielball, wird das Spiel mit einem direkten Freistoß an der Stelle fortgesetzt, an der der Gegenstand die Person oder den Spielball getroffen hat oder hätte treffen sollen.

Kommentar:

Das Treten eines Gegenstandes wird regeltechnisch ab sofort genauso bewertet wie das Werfen eines Gegenstandes – und auch der Versuch ist strafbar.